強力なスノーストーム（雪嵐）が米国に上陸し、25日午後（現地時間）基準で全米において少なくとも8人が死亡、100万世帯以上で停電の被害が出ている。また、この日だけで米国で1日に運航される便の4分の1に相当する1万便以上の航空便が欠航となった。

ワシントン・ポスト（WP）やニューヨーク・タイムズ（NYT）などによると、ルイジアナ、ミシシッピ、テキサス、テネシー州などで100万世帯以上が停電被害に見舞われた。特に前日から雪嵐の影響圏に入っていた南部地域で停電被害が大きかった。

停電事態は、電線が厳しい寒さで凍りついた雪や雨の重み、および強風によって断線したことによって発生したことが確認されている。一部地域では電力復旧まで数日かかる見通しで、大雪と厳しい寒さの中でさらなる被害が発生するのではないか懸念が高まっている。

航空便もこの日だけで1万便以上が欠航した。前日にキャンセルになった便を合わせると、計1万4000便以上の航空機が足止めを食らったことになる。このような大規模な欠航事態は、2020年の新型コロナウイルス拡散初期以来のことだ。

航空便のキャンセルはフィラデルフィア、ニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、ノースカロライナなど東部地域の空港に集中した。26日に予定されていた便もすでに2000便以上がキャンセルされており、欠航規模はさらに拡大する可能性がある。

今回の雪嵐により、全米で少なくとも8人が死亡したと米メディアは報じた。ニューヨーク5人、テキサス1人、ルイジアナ2人で、低体温症などが原因と推定されている。

国立気象局（NWS）は、ニューヨークやボストンなど米国北東部地域に30〜60センチの雪が降ると予想されると発表した。嵐が通過した後も、南部から北東部地域に至るまで極度の寒波が続くものと予想される。

ドナルド・トランプ大統領は今回の雪嵐について「歴史的な冬の嵐」とし、「我々は引き続き状況を監視し、この嵐の進路にあるすべての州と連絡を維持していく。安全に、暖かく過ごしてほしい」と呼びかけた。

州政府レベルでは、現在までに少なくとも22の州と首都ワシントンDCが緊急事態を宣言した。NBCニュースによると、米国全人口の半分を超える1億8500万人が雪嵐注意報の対象地域に含まれている。気象局は「繰り返される結氷により、道路や歩道がアイスバーンとなっていて、ドライバーや歩行者にとって危険だ」とし、今回の雪嵐の影響は来週まで続くとの見通しを示した。

国土安全保障省のクリスティ・ノーム長官は前日の記者会見を通じ、「全国の住民ができる最も重要なことは道路に出ないこと」と述べ、外出が避けられない場合を除いて自宅に留まるよう呼びかけた。

連邦政府は、26日にワシントンの政府機関のオフィスを閉鎖する。そこで勤務する連邦職員には在宅勤務が勧告された。雪嵐の影響圏に入った相当数の地域の学校が、休校措置を取るものとみられる。