ハウステンボスにて、冬の運河沿いで九州の海の恵みを堪能するグルメイベントが開催されています。

牡蠣をはじめとした新鮮な魚介と地酒のペアリングが楽しめる、冬ならではの美食体験がラインナップします。

ハウステンボス「テイストオブ九州〜絶品冬の海の幸フェスティバル〜」

開催期間：2026年1月10日〜2月26日 ※「白銀の世界 グランドフィナーレ」と同期間

開催場所：タワーシティテラス周辺

開催時間：11:00〜営業終了まで（30分前 L.O.)

冬のハウステンボスの運河沿いで、九州の海の恵みが響き合うグルメフェスティバル「テイストオブ九州〜絶品冬の海の幸フェスティバル〜」を開催中！

牡蠣をはじめとした新鮮魚介と、地酒の芳醇な余韻が、心に残る美食旅へと誘います。

会場はヨーロッパ風の建物が並ぶ運河沿いの開放的な雰囲気。

美しい街並みを眺めながら、旬の食材を味わうことができます。

テラス席でゆっくりと食事を楽しめます。

開放感あふれる空間で、特別なひとときを過ごせます。

会場にはオイスターバーやフードスタンド、ドリンクスタンドなどが並びます。

好みのメニューを選んで、食べ歩きやテーブルでの食事を楽しめます。

九州産牡蠣

価格：チケット8枚 または 2,100円(税込)/800g

小長井・九十九島・糸島など、九州の名産地から届く新鮮な牡蠣を厳選して用意。

海の恵みをじっくり味わう贅沢なひとときを楽しめます。

九州産の新鮮な牡蠣を豪快に網焼きでいただけます。

炭火でじっくり焼かれた牡蠣は、香ばしい香りが食欲をそそります。

九州産焼き牡蠣3種食べ比べ

価格：チケット4枚 または 1,100円(税込)

産地ごとの味わいの違いを楽しめる3種食べ比べメニューも用意されています。

※仕入れ状況により、提供産地が変更となる場合があります

ぶりカマ

価格：チケット3枚 または 850円(税込)/1個

脂がのったぶりカマは包み焼きでいただけます。

ふっくらとした身の旨みを存分に味わえる一品です。

ヒオウギ貝

価格：チケット2枚 または 600円(税込)/1個

彩り鮮やかなヒオウギ貝。

見た目も美しく、濃厚な味わいが特徴です。

網の上で焼き上げられる様子も食欲をそそります。

サザエ

価格：チケット2枚 または 600円(税込)/1個

磯香るサザエなど、冬の海が育んだ旬の味覚を心ゆくまで堪能できます。

コリコリとした食感と磯の風味がたまりません。

エビ（じゃがバター付）

価格：チケット4枚 または 1,100円(税込)

香ばしく焼き上げたエビとじゃがバターのセット。

プリプリのエビとホクホクのじゃがいもを一度に楽しめます。

アユ

価格：チケット4枚 または 1,100円(税込)

串に刺して丁寧に焼き上げられたアユ。

皮はパリッと、身はふっくらとした食感を楽しめます。

炭火で焼き上げる海鮮を満喫できます。

長崎県産 カキフライ

価格：チケット5枚 または 1,350円(税込)/一皿（3個入り）

九州産牡蠣の旨みを閉じ込めたサクサクのカキフライ。

3種のソースで、味の変化と食べ比べの楽しさを味わえます。

長崎県産 牡蠣のおこわ

価格：チケット2枚 または 600円(税込)/一皿

ぷりぷりの牡蠣をふっくら炊き込んだおこわは、滋味深く上品な味わいです。

九州の海の恵みをやさしく感じる逸品です。

長崎県産 オイスターチャウダー

価格：チケット3枚 または 850円(税込)/一皿

大粒の牡蠣がまるごと入った濃厚チャウダー。

旨みが溶け込んだクリーミーな味わいで、冬のひとときを温かくしてくれます。

長崎産ソーセージ

価格：チケット2枚 または 600円(税込)

長崎産のジューシーなソーセージ。

パリッとした食感と溢れる肉汁はお酒との相性も抜群です。

焼きマシュマロ

価格：チケット1枚 または 300円(税込)

炭火で炙って楽しむ焼きマシュマロ。

とろりと溶けた甘いマシュマロは、食後のデザートにもぴったりです。

長崎産じゃがバター

価格：チケット2枚 または 600円(税込)

長崎で採れたじゃがいもを使用したじゃがバター。

ホクホクのじゃがいもにバターを乗せた、素材の味を楽しめるメニューです。

長崎おでん

価格：チケット3枚 または 800円(税込)

出汁の旨みが染み込んだ温かいおでん。

様々な具材が入っており、冷えた体を芯から温めてくれます。

九州産キノコを使ったアヒージョ

価格：チケット4枚 または 1,100円(税込)

九州産のキノコをたっぷりと使用したアヒージョ。

キノコの旨味がオイルに溶け出し、豊かな香りを楽しめます。

煮込み五島うどん

価格：チケット4枚 または 1,100円(税込)

長崎五島列島の名物「五島うどん」を煮込みスタイルで提供。

細麺ながらもコシのあるうどんを、温かい出汁とともに味わえます。

お得なチケット

価格：2,500円(税込)/10枚綴り

各メニューをお得に楽しめるチケットセットも販売されています。

各料理はチケット以外に、現金・QR決済でも購入可能です。

約40種類のドリンクが1日フリーフロー！

価格：アルコール＋ソフトドリンク 4,000円(税込)／ソフトドリンク 2,000円(税込)

日本酒やワインをはじめ、多彩なアルコールでペアリングを楽しめるほか、ソフトドリンクも充実した飲み放題プランも用意。

テイストオブ九州の会場内はもちろん、周辺の対象レストランでも利用できます。

対象レストラン

テイストオブ九州 ドリンク屋台ピノキオロードレーウエルマーソ魚壱とっとっと悟空

飲み放題の他にも種類豊富なドリンクを提供。

九州の美食とともに、心ゆくまでドリンクを堪能できます。

九州各地から届く新鮮な海の幸を、ヨーロッパの美しい街並みの中で満喫できるグルメイベント。

ハウステンボス「テイストオブ九州〜絶品冬の海の幸フェスティバル｣の紹介でした。

