イスラエル政府は、パレスチナ自治区ガザ地区南部のラファ検問所について、限定的に再開する方向で合意したと発表しました。トランプ大統領の和平計画の一環で、歩行者に限った再開としています。

イスラエルは25日夜、声明を出し、トランプ政権が主導するガザ地区の和平計画の一環として、ラファ検問所を歩行者専用として限定的に再開する方向で合意したと明らかにしました。再開はイスラエルによる全面的な検査体制の下で行われるとしています。

現在、イスラエル軍は、ハマスに拘束された後に死亡した軍曹の捜索に関する集中的な作戦を実施中で作戦完了後、アメリカとの合意に基づき検問所を開くとしています。

ただ、再開の条件として、イスラム組織ハマスにすべての生存している人質の帰還と、死亡した人質の所在確認、返還に向けた「100％の努力」を求めています。

これに先立ち、アメリカのウィトコフ特使らは24日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談しました。協議では、和平計画の第2段階の進展と実施計画が議論され、双方は次のステップに向けて連携することで一致したとしています。

一方で、イスラエル軍は去年10月の停戦発効後もガザ地区で軍事作戦を継続しています。

ガザ地区の保健当局によりますと、停戦発効後の死者は484人にのぼり、2023年の戦闘開始後の死者は7万1657人に達したとしています。