「これはピザか、焼そばか？」ピザハット×明星食品“異色の初コラボ”
ピザチェーン「ピザハット」と明星食品が初めてタッグを組んだコラボ商品「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」が、26日から全国で発売される。ピザハットの人気No.1メニュー「ピザハット・マルゲリータ」の味わいを、カップ焼そばで再現した意欲作となる。
【写真】ピザハット×明星食品初コラボ記念！ピザと焼そばどっちもマルゲリータセット登場
今回のコラボでは、ピザハットが監修を担当。もちもち食感が特長のハンドトス生地をイメージした麺、日本人好みの濃厚でうまみの強いトマトソース、香りとコクにこだわった2種類のチーズ、さらにバジルソースといった「マルゲリータ」の要素を、焼そばとして緻密に再構築した。熱湯を注いで5分で完成する手軽さも魅力となっている。
ソースはトマトペーストをベースにローストオニオンを加え、バジルやオレガノで風味付け。にんにくやチーズの香りをプラスしたピザ風オイルを合わせた。別添の特製バジルソースや、粉チーズ、トマトフレーク、パセリといった“あとのせかやく”により、仕上げで味の変化も楽しめる構成だ。
パッケージの湯切りフタには、ピザハット公式サイトやアプリで使用できるクーポンも付属。ピザと焼そばの世界観を横断する仕掛けとなっており、「これはピザか、それとも焼そばか？」というキャッチコピー通りの体験を打ち出している。
コラボを記念し、ピザと焼そばの両方を楽しめる特別セットの展開や、SNSと連動したプレゼントキャンペーン、TikTokでのコラボ動画配信など、複数の企画も同時に展開される予定だ。
『明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば』
■内容量：165グラム（めん130グラム）
■希望小売価格：328円（税別）
■発売日：2026年1月26日（月）
■発売地区：全国
