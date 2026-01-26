ダイソーのコレが圧倒的に楽！ただでさえブルーな日も快適！片付けの負担が減る便利な袋
商品情報
商品名：次が使いやすいサニタリー袋 L
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：40cm×30cm
入り数：15枚巻×2本
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4991437156988
ダイソーの『次が使いやすいサニタリー袋 L』でブルーな日も快適！
サニタリー用品の処理は、毎日のことではなくても定期的にやってくるもの。できるだけ手間を減らしたいと思っていたところ、ダイソーで便利なアイテムを発見しました。
今回ご紹介するのは、ダイソーのトイレ用品売り場で見つけた『次が使いやすいサニタリー袋 L』。ゴミ処理の手間を少しでも楽にしてくれるサニタリー袋です。
最近主流のロールタイプを採用しているサニタリー袋です。
くるくると巻かれているので、とてもコンパクトです。
最大の特徴は、ゴミ箱の中にロールごと入れて使える点です。
袋を1枚引き出して使うと、次の袋が自然とスタンバイされる仕組みになっていて、交換のたびにストックを用意する必要がありません。
サイズは約40cm×30cmと、小さすぎず大きすぎないので扱いやすいです。
サニタリー用のゴミ箱に取り付けてみましたが、ピッタリなサイズでした。
サニタリー用ゴミ箱の利点は、ゴミを捨てやすい点。
最近はジップ付きの袋のサニタリー袋も増えていますが、容量が少なかったり、ゴミを捨てにくいのが気になっていました。
ゴミ箱派の方にとっても、このゴミ袋は処理の負担を少しでも軽減してくれるのでおすすめです！
次の袋がすぐ出てくるから取り替えの負担が減って楽ちん！
実際に使ってみると、「次の袋を出す」という小さな動作が省けるだけで、思っていた以上に楽になります。
処理後に新しい袋をセットする手間がないため、忙しい時も負担になりにくいのがいいなと思いました。
ミシン目で切り離して結び、そのまま捨てるまでがスムーズで、余計な動作が増えません。
袋はミシン目で切り取れる仕様なので、必要な分だけを簡単に切り離せます。
手で引っ張るだけでスッと切れるため、使うたびにストレスがありません。
袋自体は薄手ですが、実際に使う場面では中身が気になることはほとんどありません。
光にかざさない限り透けにくく、サニタリー袋として必要な配慮はしっかりされています。
ゴミ箱の中に入れて使う前提なら、薄さが気になる場面はほぼありませんでした。
ロールタイプの商品ですがかさばりにくく、替え用としてそのまま収納しておけるのも便利なポイントです。
15枚巻きが2本入っているので、すぐになくなってしまう心配も少なく、ストック管理がしやすいと感じました。
憂鬱になりがちな生理期間ですが、こうした細かな負担が減るだけでも気持ちはだいぶ違いますよね。サニタリー周りの手間を少しでも減らしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。