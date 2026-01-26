ダイソーに上位互換的な商品出たよ〜！バズる予感しかない…取り出しやすさが段違いの収納グッズ

以前話題になったダイソーの後付けできる収納グッズ。今回はそんな注目を集める商品の上位互換的なアイテムを見つけたので、早速購入してきました。普通の引き出しかと思いきや、とある仕掛けが隠されていて…仕事や勉強が終わった後、机の上をスッキリ収納できる優れものです！詳しくチェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：取り付け引き出しケース

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：16.3cm×22.3cm×5.2cm

耐荷重（約）：1kg

カバー：1枚

仕切り：3枚

粘着シート：2枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480618364

これはバズる予感！ダイソーの後付けできる収納からスゴイのが出てた！

以前ダイソーでバズっていた後付けできる収納グッズ。テーブルなどに貼り付けるだけで、あっという間に小物類を入れられる引き出しができる！と話題になりましたよね。そんな注目度の高いアイテムから、上位互換的な商品が収納グッズ売り場に並んでいました。その名も『取り付け引き出しケース』。お値段は￥330（税込）です。

引き出しは完成された状態でパッケージに入っています。今回はかみ合わせに問題がないか確認するためにあえて取り外していますが、この引き出し部分にとある仕掛けがあるんです。

なんとこれ、引き出しを真っ直ぐ出せるだけでなく、下に向かっても引き出せる優れもの！ペン立てのように引き出しを縦向きにできるので、文具などの出し入れがスムーズに行えるというわけです。

また、透明なカバーと仕切りが特徴的ですが、これらが引き出しにしっかりと固定されているか、チェックは必須とのことでした。

粘着テープが2枚付属しているので、引き出しの上部に貼り付けて使用します。早速設置していきましょう。

仕事や勉強終わりにスッキリ収納できる！ダイソーの『取り付け引き出しケース』

板やプラスチックなど、凹凸のない平らな面に貼り付けていきます。粘着テープはかなり強力なものなので、貼り直しはできないと思っていた方が良さそうです。その後は24時間以上放置し、しっかり粘着しているか確認してから使用することが推奨されています。

文房具を収納してみるとこんな感じに。特にペン類の出し入れがうんと楽になって感動しました！ちなみに、中の仕切りは取り外しが可能ですが、引き出しにあまり奥行きがないので、入れられる物は限られる印象です。試しにホッチキスを収納してみましたが、カバーと高さが同じくらいで、ポケットにも深さがあるためか、残念ながら取り出しにくかったです。

とはいえ、引き出し部分はスムーズに出し入れできるので使い心地は◎引き出し部分は角度をつけないと取り外せないようになっているので、いつも通り使っている分には脱落しにくく快適です。

カバーなどもクリアなので、中身が見やすいのも高評価。引き出しから欲しい物をガサゴソ探して…なんていう手間も省けるので、これはまたバズりそうな予感です！

今回はダイソーの『取り付け引き出しケース』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。