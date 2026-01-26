ダイソーで見つけて思わず3度見！連れて帰らずにはいられなかった…♡可愛すぎるヘアクリップ

あの、森の“のんびり屋さん”がモチーフになった、可愛すぎるヘアクリップをダイソーで発見しました！髪の毛をサッとまとめるのにちょうどいいサイズ感で使い勝手抜群。とにかくデザインが凝っていて、まるで動物が髪の毛につかまってお昼寝しているような姿に癒されますよ♡

商品情報

商品名：ダイカットバンスクリップ 森の動物

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：縦4.5×横8.5×奥行4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4968988702414

まさかのナマケモノ♡ダイソーで可愛すぎるバンスクリップを発見！

髪をまとめたいと思っても、シンプルなバンスクリップばかりだと少し物足りなさを感じることがありました。実用性は大事だけれど、どうせなら身につけたときに気分が上がるようなデザインを選びたい…！

そんなことを考えながらダイソーのヘアアクセサリーコーナーを見ていたときに見つけたのが、こちらの『ダイカットバンスクリップ 森の動物』です。価格は220円（税込）です。

パッと見た印象では全体的に大きめですが、クリップ部分はかなりコンパクトです。

挟める範囲は広くないため、髪の量が多い場合やフルアップにはやや物足りなさを感じますが、家事の合間や外出前にさっとまとめるハーフアップにはちょうどいいサイズ感です。

ナマケモノが髪の毛につかまってお昼寝しているみたい♡

ナマケモノが髪の毛につかまってお昼寝しているようなデザインで、とっても癒されます♡

立体感のあるダイカット仕様なので、存在感がありますよ。

表面のキラキラとした輝きも目を惹きます！

この「森の動物」シリーズはデザインのバリエーションが豊富で、ナマケモノ以外にもリスやウサギなどが展開されています。森だけでなく、他の動物シリーズもありました。

さらに、フラワーブーケのようなデザインのバンスクリップも並んでおり、ダイソーのヘアアクセサリー全体のクオリティの高さに驚かされました。アクセサリー専門店で買うと1,000円以上することが多いので、お得感もバッチリです！

可愛いデザインでありながら、日常使いしやすいバンスクリップを探している方におすすめです。ヘアアレンジにちょっとした遊び心をプラスしたいときにも活躍してくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。