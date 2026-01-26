M!LK・山中柔太朗＆超特急・高松アロハ、地上150メートルで大ヒット祈願 絵馬に期待込める「興行収入1兆円」
M!LKの山中柔太朗（24）、超特急の高松アロハ（25／※高＝はしごだか）が26日、映画『純愛上等！』（2月13日全国公開）大ヒット祈願を行った。
【写真】綺麗な横顔…東京タワーに訪れた山中柔太朗＆高松アロハら
本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。山中と高松がW主演を務め、ほかキャストにも今をときめくフレッシュな俳優陣が勢ぞろいし、美鶴と円の前に立ちはだかる謎の男・貴明として堀夏喜（FANTASTICS）が出演。主題歌は主演の2人が名曲「LOVE 2000」を映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーし話題となっている。
イベントには、W主演を務める山中と高松、メガホンを握った八重樫監督が参加し、紅白のランドマーク・東京タワー内にある、東京23区最高所の「タワー大神宮」で大ヒットを祈願。劇中で主人公2人が通う高校「白岩高校」「紅桜高校」にちなみ、“紅白”も本作を象徴するキーワードの一つとなっている。日本の紅白のシンボルである“東京タワー”は、本作の世界観とも親和性が高く、今回のコラボが実現した。富士山も見渡せる快晴のこの日、地上150メートルの東京タワーという象徴的なロケーションで、作品の成功を祈願する神事が執り行われた。
山中は白、高松は赤のジャケットで登場。宮司による祈祷の後、3人は紅白のハート型絵馬を奉納した。「ついに公開なんだなってワクワクするし、（この後の完成披露上映会が）観てもらうのは初めてですし、反応が気になるなと思います」と話した山中は、「興行収入1兆円」と願掛け。「可能性はゼロではない」と自信をにじませた。高松アロハは「みんなに届け！」と絵馬にしたため、「日本中のみなさんに、いろんな人に見てもらえたらうれしい」とにっこり。八重樫監督は「『純愛上等』広く深く愛されますように」と期待を込めた。
【写真】綺麗な横顔…東京タワーに訪れた山中柔太朗＆高松アロハら
本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。山中と高松がW主演を務め、ほかキャストにも今をときめくフレッシュな俳優陣が勢ぞろいし、美鶴と円の前に立ちはだかる謎の男・貴明として堀夏喜（FANTASTICS）が出演。主題歌は主演の2人が名曲「LOVE 2000」を映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーし話題となっている。
山中は白、高松は赤のジャケットで登場。宮司による祈祷の後、3人は紅白のハート型絵馬を奉納した。「ついに公開なんだなってワクワクするし、（この後の完成披露上映会が）観てもらうのは初めてですし、反応が気になるなと思います」と話した山中は、「興行収入1兆円」と願掛け。「可能性はゼロではない」と自信をにじませた。高松アロハは「みんなに届け！」と絵馬にしたため、「日本中のみなさんに、いろんな人に見てもらえたらうれしい」とにっこり。八重樫監督は「『純愛上等』広く深く愛されますように」と期待を込めた。