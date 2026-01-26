M!LK山中柔太朗＆超特急・高松アロハ、東京タワーでヒット祈願 絵馬に書いた願い事は？【純愛上等！】
【モデルプレス＝2026/01/26】M!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が1月26日、W主演を務める映画「純愛上等！」（2月13日公開）の大ヒット祈願に、八重樫風雅監督とともに登壇した。
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う
東京タワー・タワー大神宮にて祈願した3人。ハート型絵馬には、山中が「興行収入1兆円！」、高松が「みんなに届け！！」、八重樫監督『「純愛上等！」広く深く愛されますように』とそれぞれ願いを込めた。
その後の囲み取材で、山中は「こういう祈願をすると、ついに公開なんだなっていう気がして、すごくワクワクしてます。ファンの皆さんに観てもらうのが初めてなので、ちょっと緊張してますし、反応が気になる」とコメント。絵馬については「『国宝』超えを目指そうと思って（笑）」と力を込めた。
高松は「いよいよかと。すごく楽しみにしていたので、待ち遠しいというのもあります」とにっこり。絵馬については「本当にもうその通りなんですけども、僕たちのファンだけではなく、日本中の皆さんに観てもらえたら嬉しいなと思いをここで記しました」と話した。
本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。また、主題歌は主演の2人が名曲「LOVE 2000」を映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーする。（modelpress編集部）
◆山中柔太朗＆高松アロハ、タワー大神宮で大ヒット祈願
◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」
