女の子が喜ぶ「寒い季節ならではのデート」８パターン
寒風の吹きすさぶ真冬には、デートでどんなところに行ったらいいのか、頭を悩ませる人も多いことでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に聞いたアンケートを参考に、「女の子が喜ぶ『寒い季節ならではのデート』」をご紹介します。
【１】スキーやスノーボードなど、ウインタースポーツを楽しむデート
「冬にしかできないスポーツに、ガッツリ挑戦してみたい！」（20代女性）というように、行動派の女性なら、身体を動かすことを何より楽しいと感じるはずです。「初心者なので、教えてほしい」（10代女性）などと頼られたら、自分の株を上げるチャンスかもしれません。
【２】雪深い温泉宿で静かに過ごすデート
一度は経験してみたいデートとして熱く語る人が多かったのは、「温泉宿で、しっぽり過ごす」（20代女性）というものです。「露天風呂で、好きな人と雪見酒。『大人の恋』って感じで素敵」（20代女性）など、多くの女性にとって「憧れ」のシチュエーションであることは間違いなさそうです。
【３】夜景やイルミネーションを見に行くデート
夜景やイルミネーションは、「空気が澄んでいると、余計にキレイに見える」（20代女性）ことから、冬のデートの定番テーマのひとつです。「一人じゃわざわざ行かない」（20代女性）というのも、「デートだからこそ行きたいスポット」に挙げられる理由だと思われます。
【４】屋外のスケートリンクで、手をつないで滑るデート
「スケートなら自然に密着できる」（20代女性）というように、スキンシップをしたくても、自分からは言い出せない女性に、ひそかに喜ばれているのがスケートデートです。「ベタベタできる絶好のチャンス」（20代女性）など、意外と多くの支持が寄せられているようです。
【５】家でこたつに入ってまったり過ごすデート
「こたつでみかん。ホッとします」（20代女性）など、取り立てて何かをするというわけでもなく、家でゆっくりしたいという意見です。「あったかい部屋で、好きな人とずっとくっついていたい」（20代女性）というのは、恋する女性ならではの願望ではないでしょうか。
【６】誰もいない浜辺を二人きりで散歩するデート
「人の少ない浜辺で、肩を寄せ合って静かに波を眺めたい」（20代女性）など、ロマンチックな願望が多く寄せられたのは「浜辺の散歩」です。「一本の長いマフラーを二人で使う」（10代女性）といったベタな状況も、冬の砂浜が舞台なら、さまになるかもしれません。
【７】プラネタリウムや水族館など、屋内で過ごせるスポットでのデート
「寒いのは苦手なので、建物のなかで楽しめるところがいい」（10代女性）といった意見はやはり多いようです。「プラネタリウムとか、女同士では絶対行かない場所なんかだと、デートっぽくてドキドキする」（20代女性）など、行き先の工夫次第で、さらに女性のときめきを誘うこともできるでしょう。
【８】ふぐや蟹など、冬の味覚を堪能するデート
「今年こそふぐのフルコースを食べてみたい！」（20代女性）など、冬の味覚に興味津々の女性は少なくありません。お店で食べるのもいいですが、「牡蠣や蟹を取り寄せて、家で鍋パーティー」（20代女性）といったプランも、二人で一緒に計画すれば盛り上がるでしょう。
参考になったデートのプランはありましたか？相手の女性のタイプによって、ほかにもさまざまな「寒い季節ならではのデート」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
【１】スキーやスノーボードなど、ウインタースポーツを楽しむデート
「冬にしかできないスポーツに、ガッツリ挑戦してみたい！」（20代女性）というように、行動派の女性なら、身体を動かすことを何より楽しいと感じるはずです。「初心者なので、教えてほしい」（10代女性）などと頼られたら、自分の株を上げるチャンスかもしれません。
一度は経験してみたいデートとして熱く語る人が多かったのは、「温泉宿で、しっぽり過ごす」（20代女性）というものです。「露天風呂で、好きな人と雪見酒。『大人の恋』って感じで素敵」（20代女性）など、多くの女性にとって「憧れ」のシチュエーションであることは間違いなさそうです。
【３】夜景やイルミネーションを見に行くデート
夜景やイルミネーションは、「空気が澄んでいると、余計にキレイに見える」（20代女性）ことから、冬のデートの定番テーマのひとつです。「一人じゃわざわざ行かない」（20代女性）というのも、「デートだからこそ行きたいスポット」に挙げられる理由だと思われます。
【４】屋外のスケートリンクで、手をつないで滑るデート
「スケートなら自然に密着できる」（20代女性）というように、スキンシップをしたくても、自分からは言い出せない女性に、ひそかに喜ばれているのがスケートデートです。「ベタベタできる絶好のチャンス」（20代女性）など、意外と多くの支持が寄せられているようです。
【５】家でこたつに入ってまったり過ごすデート
「こたつでみかん。ホッとします」（20代女性）など、取り立てて何かをするというわけでもなく、家でゆっくりしたいという意見です。「あったかい部屋で、好きな人とずっとくっついていたい」（20代女性）というのは、恋する女性ならではの願望ではないでしょうか。
【６】誰もいない浜辺を二人きりで散歩するデート
「人の少ない浜辺で、肩を寄せ合って静かに波を眺めたい」（20代女性）など、ロマンチックな願望が多く寄せられたのは「浜辺の散歩」です。「一本の長いマフラーを二人で使う」（10代女性）といったベタな状況も、冬の砂浜が舞台なら、さまになるかもしれません。
【７】プラネタリウムや水族館など、屋内で過ごせるスポットでのデート
「寒いのは苦手なので、建物のなかで楽しめるところがいい」（10代女性）といった意見はやはり多いようです。「プラネタリウムとか、女同士では絶対行かない場所なんかだと、デートっぽくてドキドキする」（20代女性）など、行き先の工夫次第で、さらに女性のときめきを誘うこともできるでしょう。
【８】ふぐや蟹など、冬の味覚を堪能するデート
「今年こそふぐのフルコースを食べてみたい！」（20代女性）など、冬の味覚に興味津々の女性は少なくありません。お店で食べるのもいいですが、「牡蠣や蟹を取り寄せて、家で鍋パーティー」（20代女性）といったプランも、二人で一緒に計画すれば盛り上がるでしょう。
参考になったデートのプランはありましたか？相手の女性のタイプによって、ほかにもさまざまな「寒い季節ならではのデート」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）