性格悪そう！初対面の女性に距離を置かれるNGトーク９パターン
初対面の女性を前にすると、どこに相手のツボがあるのかわからず、ついつい話を盛りすぎてしまう人は少なくないでしょう。そこでうっかり自分の悪い面が出ると、お互いをよく知らないだけに、「なにこの人…」と警戒されてしまうので、人間性を疑われるような話題は避けたほうが安全かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「性格悪そう！初対面の女性に距離を置かれるNGトーク」をご紹介します。
【１】「それって俺の場合は…」といちいち人の話を横取りする
「仲良くなったら自分の話ばかり聞かされそうだから、この人はパスと思った」（10代女性）というように、「俺は、俺は」と出しゃばると、友達にすらなってもらえないかもしれません。話好きの人は、「今日は聞く側に回ろう」と決めて臨むくらいでちょうどいいでしょう。
【２】「女の人生はしょせんイージーモード」と男尊女卑な思想を隠さない
「話すだけ時間の無駄だと思って、席を立った」（20代女性）というように、女性を見下すようなことを言うと、文字通り距離を置かれそうです。どんな思想を持つのも自由ですが、女性の心を射止めたいなら、考え方を変えたほうが賢明かもしれません。
【３】「アイツはああ見えて…」と同席している仲間の陰口を叩く
「そんなこと言うあんたのほうがよっぽど嫌な奴じゃん！と腹が立った」（10代女性）というように、一緒に来た友達の本性を暴露して、逆に自分の評価を下げてしまうケースです。どうせなら友達との「いい話」をすると、二人とも好感度がアップしそうです。
【４】「最高記録は８股」とだらしない女性関係を披露する
「モテ自慢だとしたら、完全に逆効果」（20代女性）というように、男同士なら盛り上がる話題でも、初対面の女性にふさわしくないものは多々あります。一度白い目で見られると悪印象を覆すのは至難の業なので、調子に乗りすぎないようにしましょう。
【５】「これだから地方出身者は…」と偏見に満ちた持論を展開する
「冗談かと思ったけど、相手のドヤ顔を見て引きました」（20代女性）というように、客観性に欠ける偏った意見を述べても、意気投合できる可能性はかなり低そうです。相手が拒否反応を示したら、なんとか取り繕って話題を変えたいところです。
【６】「いや、でもそれは…」と人の発言にことごとく反論する
「ああいう人とは、楽しくおしゃべりを続けられない」（10代女性）というように、なんでもかんでも否定したら、ムッとされるのは当然かもしれません。「そういう見方もアリだね！」などと相手を尊重するのであれば、お互い気持ちよく会話できそうです。
【７】「年収なら俺もそこそこのレベルだけど」とすぐにお金の話に結びつける
「聞いてるうちに、器の小さい男に思えてきて…」（20代女性）というように、何かにつけて「金を稼ぐ俺」を表に出すと、「できる男だ」と感心されるどころか、貧乏臭く映ってしまうようです。相手に年収などを尋ねるのも、デリカシーに欠けるので避けましょう。
【８】「俺なんてブサイクだし…」とやたら自虐に走る
「自虐ネタのつもりか知らないけど、退屈だったことはたしか」（20代女性）というように、気を許してネガティブな一面をさらけ出すのも、危険なようです。暗い話題しか思いつかないときは、とにかく相手に質問を投げて、自分は聞き役に徹するといいでしょう。
【９】「うちは代々医者の家系で…」と自慢話を聞かせたがる
「オチも笑いもなくて、『だから？』って顔をしてしまった」（20代女性）というように、女性の心にまるで響かない自慢話をして、ウンザリされるケースです。とはいえ、話の組み立て方がうまければ、自己アピールとして使えないこともないでしょう。
テンションが上がりすぎて、ヘマをすることもありそうです。自分がどう思われるかを意識して話題を選びましょう。（安藤美穂）
