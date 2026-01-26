60代未婚、ひとり。夢のようなお部屋で犬と暮らす、人気漫画家の年の重ね方とは
60代でバツなし、ひとり暮らし。さみしい？ 不安？そんなことを微塵（みじん）も感じさせない笑顔の持ち主。それが、漫画家・小説家の折原みとさんです。
『60代バツなし おひとりさま、毎日ごきげん暮らし』（KADOKAWA 2025年12月発売）は、人生は自分次第で100％幸福、という折原さんの生き方が詰まったエッセイです。
◆「人生は、いつでも今が最高」
折原さんは21歳で漫画家デビュー、その2年後には小説家デビューも果たし、たちまち大人気に。超多忙の20代を経て、30代初めに湘南へ引っ越しました。夢だった海の近くの一軒家、愛犬との暮らし。羨ましいかぎりですが、幸福の扉をひらいてきたのは、いつだって折原さんのブレない思いと、言葉です。
＜幸せの基準は、人それぞれ＞
＜どんな人生であれ、自分らしく、自分なりの幸せを見つけていけばいいのではないでしょうか>
と、折原さんが語るように、本書には世間体云々の視点はまったくナシ。
＜本気で望めば、人生は変わる！＞を体現してきた折原さん。そんな生き方の秘訣を教えてもらいましょう。
◆「やりたい！」と口に出してみる
やりたい！ と思ったら即座に実行。失敗しても、つまずいても、すべて自分の経験値だから無駄ではない。そして大事なのは＜年を重ねていくことは、決してマイナスではありません＞ということ。
留学したい、転職したいetc……やりたいことが頭に浮かんだ時、条件反射のように「でも無理」という自己否定にかき消されませんか？折原さんはいつでも「やりたいです！」と、言葉に出していました。漫画家から小説家へ、扉を開いたのも、この言葉がきっかけです。
言霊（ことだま）というように、口に出した途端、言葉は命を持って運命を動かしてくれるのかもしれません。さらにその言葉どおりに、自分も自然に動いてしまうのかも。
人には生存本能が備わっていて、変化を恐れる脳が生存のために、条件反射でダメ出しをしてしまうのだとか。ちょっと臆病な脳をなだめつつ、少しの勇気を持って今日から「やりたい！」を口に出してみましょう。運とともに、あなた自身も動き始めるはずです。
◆部屋や暮らし方のテーマは「毎日がリゾート」
折原さんが毎日ご機嫌なのは、すべて自分のアンテナで選び、行動してきたから。東京から湘南へ、マンションから一軒家へ、30代での引っ越しは、すべてが初めて尽くし。大変さや苦労もありつつ、大切にしたのは＜毎日がリゾート＞というテーマです。
私達も、仕事終わりに疲れた体を引きずって帰宅した時に、自分好みに整えられた部屋があればリセットできますよね。自宅で仕事をしている折原さんは、仕事部屋とリビングの雰囲気を切り離しました。
リビングのイメージは、＜ホテルのような「非日常空間」＞。でも家が広くないから無理、なんてあきらめないで。少しのスペースでも、花を一輪飾る、お気に入りの食器を置く、というだけで、気分が晴れやかになるはず。
＜特別な日じゃなくても、どこにも出かけなくても、日々の生活を、いつも目いっぱい楽しみたい＞
この折原さんのモットーは、私達も工夫次第ですぐに真似できそうです。
◆年齢で制限をかけない生き方
59歳で弓道を開始。60歳で防災士の資格取得。61歳間近で「Voicy」のパーソナリティを始め、61歳でInstagram「mito／60代バツなしおひとりさま」アカウント立ち上げ。これすべて、実際に折原さんがやってきたこと。もちろん、仕事の合間にこなしているのですから、かなりアクティブでパワフル！と驚きますよね。
でも折原さんが弓道に憧れたのは、19歳の時。普通なら、記憶の片隅に埋もれている夢ですが、40年ぶりに訪れたきっかけを、折原さんはしっかりと生かしました。もう歳だから、なんていいわけも制限もまったくありません。
『60代バツなし おひとりさま、毎日ごきげん暮らし』（KADOKAWA 2025年12月発売）は、人生は自分次第で100％幸福、という折原さんの生き方が詰まったエッセイです。
◆「人生は、いつでも今が最高」
折原さんは21歳で漫画家デビュー、その2年後には小説家デビューも果たし、たちまち大人気に。超多忙の20代を経て、30代初めに湘南へ引っ越しました。夢だった海の近くの一軒家、愛犬との暮らし。羨ましいかぎりですが、幸福の扉をひらいてきたのは、いつだって折原さんのブレない思いと、言葉です。
＜どんな人生であれ、自分らしく、自分なりの幸せを見つけていけばいいのではないでしょうか>
と、折原さんが語るように、本書には世間体云々の視点はまったくナシ。
＜本気で望めば、人生は変わる！＞を体現してきた折原さん。そんな生き方の秘訣を教えてもらいましょう。
◆「やりたい！」と口に出してみる
やりたい！ と思ったら即座に実行。失敗しても、つまずいても、すべて自分の経験値だから無駄ではない。そして大事なのは＜年を重ねていくことは、決してマイナスではありません＞ということ。
留学したい、転職したいetc……やりたいことが頭に浮かんだ時、条件反射のように「でも無理」という自己否定にかき消されませんか？折原さんはいつでも「やりたいです！」と、言葉に出していました。漫画家から小説家へ、扉を開いたのも、この言葉がきっかけです。
言霊（ことだま）というように、口に出した途端、言葉は命を持って運命を動かしてくれるのかもしれません。さらにその言葉どおりに、自分も自然に動いてしまうのかも。
人には生存本能が備わっていて、変化を恐れる脳が生存のために、条件反射でダメ出しをしてしまうのだとか。ちょっと臆病な脳をなだめつつ、少しの勇気を持って今日から「やりたい！」を口に出してみましょう。運とともに、あなた自身も動き始めるはずです。
◆部屋や暮らし方のテーマは「毎日がリゾート」
折原さんが毎日ご機嫌なのは、すべて自分のアンテナで選び、行動してきたから。東京から湘南へ、マンションから一軒家へ、30代での引っ越しは、すべてが初めて尽くし。大変さや苦労もありつつ、大切にしたのは＜毎日がリゾート＞というテーマです。
私達も、仕事終わりに疲れた体を引きずって帰宅した時に、自分好みに整えられた部屋があればリセットできますよね。自宅で仕事をしている折原さんは、仕事部屋とリビングの雰囲気を切り離しました。
リビングのイメージは、＜ホテルのような「非日常空間」＞。でも家が広くないから無理、なんてあきらめないで。少しのスペースでも、花を一輪飾る、お気に入りの食器を置く、というだけで、気分が晴れやかになるはず。
＜特別な日じゃなくても、どこにも出かけなくても、日々の生活を、いつも目いっぱい楽しみたい＞
この折原さんのモットーは、私達も工夫次第ですぐに真似できそうです。
◆年齢で制限をかけない生き方
59歳で弓道を開始。60歳で防災士の資格取得。61歳間近で「Voicy」のパーソナリティを始め、61歳でInstagram「mito／60代バツなしおひとりさま」アカウント立ち上げ。これすべて、実際に折原さんがやってきたこと。もちろん、仕事の合間にこなしているのですから、かなりアクティブでパワフル！と驚きますよね。
でも折原さんが弓道に憧れたのは、19歳の時。普通なら、記憶の片隅に埋もれている夢ですが、40年ぶりに訪れたきっかけを、折原さんはしっかりと生かしました。もう歳だから、なんていいわけも制限もまったくありません。