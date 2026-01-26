『豊臣兄弟！』朝ドラ俳優が“わずか数秒”で退場「まさか」「贅沢すぎるキャスティング」
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ第65作『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第4回が、25日に放送された。織田信長の桶狭間出陣と、豊臣兄弟の進む道が大きく動く回となった。
【写真】朝ドラ俳優が一瞬で…まさかの退場シーン
本作は、豊臣秀吉の弟・秀長を主人公に、強い絆で結ばれた兄弟が戦国の世を生き抜き、歴史の表舞台へと駆け上がっていく姿を描く物語。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも語られる天下一の補佐役の視点から、戦国時代を描くエンターテインメントだ。
第4回では、信長（小栗旬）が今川軍との決戦を決断し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）が前線基地・善照寺砦へ向かう。兄弟にとって初の大戦となる中、2人の胸中には、かつて父の命を奪った城戸小左衛門への復讐心もあった。信長は集結した兵を前に檄を飛ばし、決戦の地・桶狭間へと軍を進める。
戦では、家臣から“無策”とさえささやかれていた信長が、水面下で張り巡らせていた計略を一気に発動。雨によって織田軍の足音が消され、今川軍の鉄砲が使えなくなるなど天候も味方につけ、2万5千の大軍を擁する今川軍を打ち破った。その背景には、小一郎が語った「とんびが低く飛ぶと雨が降る」という知恵があり、信長はその才を高く評価する。
戦後、信長は藤吉郎を足軽組頭に任命し、「木下藤吉郎秀吉」の名を与える。一方、小一郎は近習としてそばに仕えるよう命じられるが、「兄に従い、兄と共に殿にお仕えしとうございます」と固辞し、兄弟での奉公を願い出た。正直さと強い絆を目の当たりにした信長の脳裏には、弟・信勝（中沢元紀）との苦い過去がよぎる。
回想シーンでは、信勝が兄の寝込みを襲おうとし、重臣・柴田勝家（山口馬木也）に斬られた過去が描かれた。連続テレビ小説『あんぱん』にも出演した中沢の登場は数秒ながらも強烈な印象を残し、放送後には「まさか一瞬で退場とは…」「贅沢すぎるキャスティング」「もう出てこないのかな？」といった声が相次いだ。兄弟の在り方を対比的に描いた演出が、物語に重層的な深みを与えている。
