巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）が、3月の第6回WBCに出場する侍ジャパンを激励するため2月の宮崎事前合宿を訪問することが25日、分かった。高校時代に甲子園で対戦し、プロ入り後も親交がある井端弘和監督（50）の要請を受けて実現。メジャーも熟知する松井氏だけに、連覇を目指す侍にとって強力な援軍となる。

松井氏は井端監督の1学年上で、プロ入り後も親交を重ねてきた。01年の球宴に出場した際などに食事をともにしたというが、松井氏が「僕が誘っておきながら、疲れてたんだろうね、寝ちゃったんだよね」と報道陣に笑いながら明かしたこともある。23年に井端監督が侍ジャパンの指揮官に就任した際には電話で激励。「野球に対しても真っすぐですし、応援しています」とエールを送っていた。

高校時代には92年の選抜2回戦（星稜―堀越）で対戦。当時3年の松井氏が第4打席に右越え2ランを放ち、跳び上がって両腕でガッツポーズを見せた。この試合、当時の山下智茂監督が警戒する選手に挙げていたのが当時2年の井端監督。遊撃を守りながら「金属バットの音じゃなかった。“ベコッ”といった」と衝撃を受けたことをかつて明かしていた。