BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が23日、自信のインスタグラムに東京ドーム公演の写真などを掲載した。

「東京で誕生日祝賀ショーはとても楽しかった」とし「東京で3日間の夜が夢だった、ありがとう」という英文感想を残した。また「黒とピンクで染まった夜 一緒に作れて幸せでした」と日本語で書き、青いハートマークを付けた。

公開された写真には、16日から18日までの3日間、東京ドームで開かれたBLACKPINKワールドツアー「DEADLINE」の舞台上の姿と控え室内の様子などが盛り込まれた。韓国メディアのマイデーリーは26日「JENNIEは腰のラインと身のシルエットが加減なく現れるコルセット形態のシースルートップに、ショートパンツやミニスカートを合わせ、果敢でありながらも洗練されたスタイリングを披露した」と報じた。

さらに、メンバーのROSE（ロゼ）とLISA（リサ）が誕生日を祝い、両ほおにキスするようなポーズを取った写真は、メンバー間の温かい友情を推察させた。JENNIEは「すべてのファンに愛を送る」というメッセージも送った。

JENNIEが属しているBLACKPINKは来月27日午後2時、ミニアルバム3集「DEADLINE」をリリースする。新アルバムの発表は、正規アルバム2集「BORN PINK」以後、3年5カ月ぶりとなる。