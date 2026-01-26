一部改良で装備充実、エントリーモデルの実力とは？

トヨタは2025年9月2日、「ヴォクシー」の一部改良を発表しました。現行モデルとしては初めての一部改良となり、ボディカラーのラインナップ見直しや、人気の高いオプション装備の標準化などが行われています。

ヴォクシーは2001年に初代モデルが登場し、姉妹車である「ノア」とともにミニバン市場で確固たる地位を築いてきました。

初代ヴォクシーは、「若者向けのスタイリッシュなデザイン」を特徴とするモデルとして位置づけられていました。

その後も進化を続け、現行モデルは2022年1月にフルモデルチェンジを受けた4代目となります。

今回は、その中でも2リッターガソリンエンジンを搭載する最も安価なモデル「S-G（2WD）」に注目してみましょう。

今回の一部改良により、ボディカラーは従来の6色から4色へと変更されました。また、ETC2.0ユニットとバックガイドモニターが標準装備となり、利便性が向上しています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mmで、ホイールベースは2850mmです。

3ナンバーサイズでありながら、日本の道路環境にも適した、取り回しの良いサイズ感となっています。

エクステリアでは、ミディアムグレーメタリック塗装を施した16インチアルミホイールを採用しています。

ヘッドランプはリフレクター式LEDで、マニュアルレベリング機能を備えています。ボディカラーは全4色から選択可能で、定番色を中心とした実用的な構成です。

今回の一部改良により、「ホワイトパールクリスタルシャイン」は、「アルファード」と同じ「プラチナホワイトパールマイカ」へと変更されました。

インテリアでは、メーターパネル内に4.2インチのTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを採用し、必要十分な情報表示を実現しています。

フロントエアコンはオート式ですが、左右独立温度調整には対応しておらず、リアはクーラーのみの設定です。

パワースライドドアは助手席側のみが標準装備で、運転席側はオプション設定となっています。

シートレイアウトは3列シート7人乗りと8人乗りを用意し、いずれも上級ファブリック素材を使用しています。

7人乗り仕様には、折りたたみ式サイドテーブルとカップホルダーを備えたキャプテンシートを採用。

8人乗り仕様では、カップホルダーやオープンボックス、エコバッグフック付きの格納式センターボックスを備えた6：4分割チップアップシートを標準装備しています。

コネクテッドナビ対応の8インチディスプレイオーディオも標準装備され、スピーカーは前後席合わせて4基を配置しています。

予防安全装備として、「トヨタセーフティセンス」は全グレードに標準搭載されています。

さらに、高度運転支援機能「トヨタ チームメイト」の駐車支援システム「アドバンストパーク」や、渋滞時支援機能「アドバンストドライブ」はオプションで設定可能です。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ダイナミックフォースエンジンとDirect Shift-CVTを組み合わせた前輪駆動（2WD）です。

最高出力は170ps、最大トルクは202Nmを発揮し、WLTCモード燃費は14.8km／Lとなっています。

価格（消費税込み）は、7人乗り・8人乗り共通で324万6100円。最上級グレードである「HYBRID S-Z E-Four」の421万9600円と比べると約97万円安く、充実した基本性能と装備内容を考慮すれば、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルといえるでしょう。