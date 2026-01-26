世界1位のS・シェフラーが逆転勝利で節目の米通算20勝目 久常涼は44位
＜ザ・アメリカンエキスプレス 最終日◇25日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード（米カリフォルニア州）＞今季2試合目の米国男子ツアーは、全日程が終了。3コースを使用した3日間の予選ラウンドを経て、最終日は全員がPGAウエスト ピート・ダイ スタジアムCでプレーした。
〈連続写真〉世界1位シェフラーは“超”変則スイングだった！
ここが今季自身初戦となった世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）が、トップと1打差の2位から出た最終日に「66」をマーク。トータル27アンダーまで伸ばし逆転した。昨年9月の「プロコア選手権」以来の優勝で、ツアー通算20勝目と節目の勝利をつかんだ。トータル23アンダーの2位タイにはジェイソン・デイ（オーストラリア）、アンドリュー・パットナム（米国）ら4人が続いた。4人が出場した日本勢で唯一、決勝ラウンドに進んだ久常涼は、4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」と1つ伸ばしてフィニッシュ。トータル15アンダーの44位タイだった。今大会の賞金総額は920万ドル（約14億4400万円）。優勝したシェフラーには165万6000ドル（約2億6000万円）が贈られる。
