¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¸åÆ£À²ºÚ¡Ê35¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£É×¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼J1¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºMF»°´È·òÅÍ¡Ê29¡Ë¡£
¸åÆ£¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·4¿Í²ÈÂ²¤ÎËèÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¹¤¤Æþ±¡´ü´Ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹½÷¡¢²ÈÂ²¤Ç½Ð»º¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼¡½÷¡£2¿Í¤Î²Ä°¦¤¤Ì¼¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹½÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ê¤¬¼¡½÷¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡È»ÐËå¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¸åÆ£¥¢¥Ê¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£21Ç¯¤Ë·ëº§¡£22Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£24Ç¯10·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¡£25Ç¯12·î¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£