今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月26日（月）〜2月1日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月26日（月）〜2月1日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
突発的な行動は控えるようにしましょう。反射的に何か言いたくなったとしても、一度冷静になってから発言するといいかも。お茶など小休憩を取ると◎ 恋愛面は好調。「声をかけられる」「連絡が増える」など、モテを実感できるかも。フリーの人は、気になる相手を食事などに誘ってみましょう。
★ワンポイントアドバイス★
自分の想いを上手に伝えるために工夫してみて。言い方を変えてみたり、時間をおいて、雰囲気がいいときに改めて話してみると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
