日本ハムの田宮裕涼捕手が、“推し活”を楽しむ様子を公開した。

田宮は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「ＴＨＩＳ ＩＳ ＫＥＮＴＹ 行ってきました！ほんと最高のライブでした！登場曲何にしようかなぁ」と記し、登場曲にするなど大ファンを公言しているアイドルグループ「Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ」（現・ｔｉｍｅｌｅｓｚ）の元メンバーで、ソロアーティストとして活動している中島健人のソロライブに、うちわとペンライトを持って“参戦”したショットをアップ。

「僕を見かけてくれたユニティーの方に頑張ってください応援してますと言っていただきとても嬉しかったです！キャンプインまでもう少しです 最後まで自主トレ頑張ります！ 撮影者 妹」とつづり、中島のファン＝ユニティーから激励されたこと、妹とライブに足を運んでいたことを明かした。

この投稿には、「妹さんと仲良しなんだね！」「笑顔かわいすぎるよ 登場曲楽しみ」「推し活最高」「今季の登場曲が、ケンティーの『結唱』だったら最高です」「楽しそう」「やっぱり行ってたんですね！」「キャンプ前にケンティに会えて良かったね」「素敵なエネルギーチャージですね」「男子ー！って健人に言われて声出してたのも見えました」などのコメントが寄せられた。