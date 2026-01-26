テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）に全米野球記者協会ＢＢＷＡＡニューヨーク支部主催の晩さん会に妻・真美子さんを伴って出席したことを報じた。

番組では華やかな濃紺のスーツ姿で登場した大谷が流暢な英語で約３分間のスピーチを行い、大きな拍手と歓声で祝福されたことを紹介。スピーチの中では妻・真美子さん、娘、愛犬・デコピンへの思いも語ったことを伝えた。

月曜コメンテーターで米コロンビア大学コロンビア・ロー・スクール法学修士号を修了している猿田佐世弁護士は「表彰式での英語のスピーチを拝見したのですけれど、すごい発音が良くてビックリしました」と絶賛。「英語がうまくなるセオリーって若ければ若いほど良くて…。２０代からもう８年くらいアメリカにいらっしゃるんですよね。多分すごくチームメートやスタッフとのコミュニケーションを積極的にとっていらっしゃるのかなと。しゃべらないと英語はうまくならないので。本当にうまい英語を話されたなと思いました」と感心していた。