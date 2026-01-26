昨年11月に紹介した「整備士の労働現場」（2025年11月24日配信）。人手不足に季節や気候による苦労、電気自動車の増加による整備中の感電、「猫バンバン」の重要性などを紹介した。後編の本稿では、整備士のなかでも「トラックを整備する現場の人たち」から聞いた話を綴っていきたい。

【写真で見る】ドライバーたちが「泥除け」にこだわる理由

より高い専門知識を要するトラックの整備

トラックは、乗用車と同じ「自動車」ではあるが、重量のある貨物を長距離走行で輸送することが前提になっているため、その構造や役割が大きく異なる。

タイヤ1つとっても、乗用車が1本約10キロなのに対して、大型トラックは約50キロ。1台で本数も6〜12本使われている。各部品も大きく頑丈に設計されており、空気圧制御式ブレーキやエアサスなども、独自の機構を持つ。

トラックにディーゼルエンジンが多いのは、軽油のほうがガソリンよりもカロリーが高く燃焼効率も高まるため、トルク（タイヤなどを回転させる力）が大きくなり、長時間・高荷重の貨物輸送に耐えられるからだ。

こうしたトラックによる故障や事故は、乗用車以上に社会的影響も大きくなることから、乗用車より回数が多く、きめ細やかな点検が要求される。そのため、トラック整備は体力はもちろん、高度な知識と現場経験、さらには安全管理意識が強く求められるのだ。

キラキラ好きなトラックドライバーたち

そんななか今回、トラックを整備する整備士12名に話を聞いたが、苦労する点で多く挙がったのは、「大きな部品を相手にするので体力を消耗する」ことでも「専門的な知識を要する」でもなく、ドライバーによってなされる「カスタマイズ」や「改造」についてだった。

運送業界のトラックドライバーにはクルマ好きが多い。現在は荷主からの苦情や安全基準、重量などの観点から少なくなったが、いまだに「デコトラ」をこよなく愛するドライバーは多く存在する。

特に1度運行に出ると数日戻らないような長距離ドライバーの場合は、複数のドライバーが1台のトラックを乗り回しするのではなく、実質、自分専用のトラックとして同じ車両を毎日乗り続けることが多いため、昔ほど派手にはできないが、それぞれ自分好みの内装・外装にすべくカスタムを楽しむ人が少なくない。

しかし、国が定めた安全基準を満たしていないと「不正改造」となり、車検が通らない。トラックの整備士たちは、そうしたトラックドライバーたちの改造に一喜一憂することがあるのだ。

「自分が改造したトラックが車検を通るか聞いてくる人、さらには電飾を取り付けたまま車検に出してくる人も少なくありません」

「車検に適合しないホーンの取り付けは困ります。外して、配線も元に戻して車検を受けてほしいです」

「車幅灯やアンドン、どこから電源を取ってるか分からないような架装は困る。ヒューズが飛ぶ（切れる）と原因を探すのが大変なんです」

「ドライバーさんがDIYで取り付けた電装の配線が危険な場所を通っていたり、配線を接続するギボシ端子のオス・メスが反対になっていたりすることがある(車両火災の原因になる)」

なかでも多くのトラックドライバーたちに共通するのは「光り物好き」であるということ。それは電飾だけでなく、ホイールや車体なども丁寧に洗車し磨き上げてキラキラにする。

しかし、このキラキラ好きに関して、世間から聞こえてくるのは「眩しい」「後ろを走りにくい」という厳しい声だ。トラックのボディが鏡面になっていていたり、ボディ側面に付いている側方灯が眩しかったりして目が眩む、という声は絶えず聞こえてくる。

こうしたパーツや車体には、安全や衛生管理などの面から、装着されている正当な理由がある一方、なかにはドライバーがカスタマイズして嗜好性を高めたものがあるのも事実。

「泥除け」のキラキラ

とりわけ世間から評判が悪いのは、「泥除け」のキラキラだ。

トラックのタイヤの後ろには、ヒラヒラしたエプロンのようなものが付いていることがある。通称「泥除け」。英語で「マッドガード」とも呼ばれる。これは、タイヤがハネた泥や石が、クルマの後部や後続車に飛び散るのを防ぐために付けられたパーツだ。

一般的にはゴム製が多いのだが、なかにはその一部（末端）、または全部がステンレスなどの金属でできたものもある。

もともとトラックのボディや部品は、この泥除けに限らずよく金属が使用されるが、それには「サビにくい」、「食品を運ぶうえで衛生管理しやすい」「掃除がしやすい」など、多くの理由がある。

加えてこの泥除けにおいては、先端に金属をつけることで、それが重りとなり、ゴムが風で捲れることを防いでいる。

しかし、走行時に風や振動でヒラヒラと不規則に動くため、他の車体やパーツの金属以上に、周りのドライバーから「目つぶしだ」「後続車両に対する嫌がらせだ」と反感を買いやすいのだ。

こうした声に対し、トラックドライバーからは「車間距離を取れば眩しくない」「これであおり運転を防げる」という主張がある。

ただ、筆者自身、前を走る金属付きの泥除けを装着しているトラックとかなりの車間を置いて運転していても、泥除けが動くたびに眩しい瞬間があると感じるのも、また事実である。

自動車検査員の経験もあるベテラン整備士はこう話す。

「タイヤの泥除けは、本来その上部にある部品『フェンダー』の役割です。フェンダー自体はないと車検に通りませんが、いわゆる『泥除け』と呼ばれるこのヒラヒラは、なくても車検に通らないということはありませんし、逆にステンレス製の泥除けがダメだという保安基準もありません」

つまり、眩しい原因になっているステンレス付きの泥除けは、不正ではないということだ。もっとも、このフェンダーも車好きなトラックドライバーにとってはカスタマイズの対象で、トラックの部品専門店には反射性の高い鏡面のフェンダーなども売られている。

車内に残された荷物に苦労する整備士

もう1つ、これら「トラックドライバーによる改造」以外で、トラックの整備士から多く声があがった苦労は、「荷物問題」だ。トラックのなかには、修理の際、荷台に荷物を積んだまま出されることがあるという。

「車検に出してもらう際は空荷にしてもらうのが大前提なんですけど、ドライバーさんや職人さんは荷物多いですからね……勝手に触ったと、よく逆ギレされます」

「荷台の商品はドライバーさんのものではなく、荷主さんのものなので、触れることもできない。冷凍食品だと完全にお手上げです」

荷物がそのままになっているのは、荷台だけではない。キャビン（車内）にも大量の荷物が残されたまま出されることがよくあるという。

「中身を出してから車検に出してとお願いしても、そのまま残されるので仕方なくこちらで一旦撤収するんですが、今度は戻し方が気に食わないとクレームになったりします。なかには成人雑誌や漫画、DVDがそのまま積まれた状態で出されることもあるんですが、点検前に取り出し、終わったらまた戻す。巻数の順番そのままに戻さないと怒られるんです」

先述した通り、トラックドライバーのなかには、そのトラックを自分専用にして走っているクルマが少なくない。他人が乗らないため、ドライバーが毎度様々な私物を置くようになるのだが、車中泊しながら全国を走るドライバーになると、冷蔵庫や電子レンジなど、大型の家電を積んでいる人もいる。

こうした荷物を車内に残したまま点検作業をすると、クルマそのものを破損させる原因になるという。

というのも、キャビンを前に倒して行われるトラック整備では、必然的にフロントガラスが地面を向くことに。つまり、大きな荷物が横倒しになってフロントガラスをぶち破ってしまうことになるのだ。

「なので中に荷物が残っていた場合、これらも1つ1つ全部僕たちが取り出すことになる。万が一荷物が残っていた場合のことを考えて、キャビンを倒す際はフロントガラス部分に風呂マットを敷いています」

また、整備士が感じるドライバーの特徴として「クルマが汚い人ほどなぜか注文が多い」という声がある一方、「トラックの整備においては、綺麗にされてる人より汚い人の方が整備する側も気にせず、整備がしやすい」とする人も。

ブルーカラーの現場は、それぞれに事情や苦労を抱えている。少しの配慮が他人の現場を楽にする要素になる。トラックドライバーたちは、是非車検や点検に出す際、自身の荷物を残さず、クルマを預けてほしい。

橋本愛喜（はしもと・あいき）

フリーライター。元工場経営者、日本語教師。大型自動車一種免許を取得後、トラックで200社以上のモノづくりの現場を訪問。ブルーカラーの労働問題、災害対策、文化差異、ジェンダー、差別などに関する社会問題を中心に執筆中。各メディア出演や全国での講演活動も行う。著書に『トラックドライバーにも言わせて』（新潮新書）、『やさぐれトラックドライバーの一本道迷路 現場知らずのルールに振り回され今日も荷物を運びます』（KADOKAWA）

デイリー新潮編集部