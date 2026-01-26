【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２５日、米コロラド州アスペンで最終日が行われ、スノーボードの非五輪種目の女子ナックルハックで、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位に入り、鈴木萌々（キララクエストク）は７位だった。

村瀬は３日連続で表彰台に上がった。男子スロープスタイルで長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）は９位だった。マーク・マクモリス（カナダ）が優勝した。

ミラノ・コルティナ五輪代表の村瀬は今大会で出場した３種目全てで表彰台に上がった。この日は銀メダルを首にかけ、「２年前も３回とも表彰台に乗れた。今年も表彰台に全部乗れて、すごいうれしい」と笑顔を見せた。

ナックルハックは急斜面に飛び出し、アクロバチックな技を披露して出来栄えを競う。五輪では行われない種目だが、「スノーボードの本当の魅力を発揮できる場所。他の競技とはちょっと違った滑りができる」と村瀬。楽しみながら挑み、「今日の自分の最大限（の力）を出せた」と振り返った。

これでミラノ・コルティナ五輪前に出場する大会は終了。前日のビッグエアで大技を決めて優勝するなど、調子は上向きだ。「大会が続いて、ちょっと疲れが出てきていた。（五輪まで）ゆっくり休みたい」。つかの間の休養を取り、心身のコンディションを整え、五輪に向かう。