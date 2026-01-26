モト冬樹、所ジョージから“愛車”購入→大ハマリ その後もその車種買い続け…驚きの総額に
タレントのモト冬樹が、25日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。自身の愛車の購入総額を打ち明けた。
【写真】やっぱりカッコいい！モト冬樹“愛車”を自画自賛
今回は「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」と題して、エピソード中に出てきた金額を加算していき、全員で合計10億円を目指す新企画に挑戦。有吉弘行、奥田修二（ガクテンソク）、小宮浩信（三四郎）、芝大輔（モグライダー）、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤田ニコル、三上悠亜、モト冬樹、矢口真里というメンバーで届けた。
モトは「車ずっと乗り継いでいるんだけど、最初BM乗っていたら、所（ジョージ）さんから『アルピナいいよ、奥さんが乗っているからウチの買う？』って言ってくれて」と告白。アルピナは、BMWをベースに独自モデルを精算しているブランドで、希少性が高い車種となっている。
モトは続けて「所さんからアルピナ買ってから、アルピナ大好きになって…。ずっとアルピナしか乗ってないの。今まで15台（買ってきた）。今乗っているのが1000万円するから、トータル1億5000万円くらい」とサラリと明かすと、スタジオから驚きの声が上がっていた。
