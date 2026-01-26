ひるまック、5日間限定でサイズアップ無料　妻夫木聡と濱田岳が出演する人気CM再登場

日本マクドナルド株式会社は、平日昼限定のランチセット「ひるまック」において、セットメニューのポテトとドリンクのサイズアップが無料になるキャンペーンを実施すると発表しました。実施期間は1月26日から1月30日までの5日間限定です。

また、これに合わせて妻夫木聡さんと濱田岳さんが出演するTVCMシリーズの放映や、オール巨人さんとのスペシャルコラボムービー第3弾の公開も行われます。

■ 通常+100円のポテトとドリンクのサイズアップが無料に

「ひるまック」は、平日10時30分から14時までのランチタイム限定で、「ビッグマック」や「ダブルチーズバーガー」などの定番セットメニューを600円台（税込）で提供している人気ランチセット。

今回のキャンペーンでは、通常プラス100円かかる「マックフライポテト」と「ドリンク」のMサイズからLサイズへの増量が、なんと無料になります。昨年実施され大好評を博した企画が、2026年の初っ端に帰ってきました。

■ 「無料じゃなくてもLにする！」先輩・妻夫木のプライドが炸裂する人気CMが再登場

キャンペーン開始同日の1月26日からは、働く大人のランチタイムを描く人気CMシリーズ「おいしい時間帯（Lが無料）」篇も放映されます。

物語は、ランチタイムにマクドナルドを訪れた先輩（妻夫木聡さん）と後輩（濱田岳さん）の会話からスタート。

「Lセットにします？ 無料ですもんね」と何気なく声をかける後輩に対し、先輩は「やめてくれ」と急に態度を一変。「君にそれを言われると、僕が無料じゃなかったらLにしないみたいな感じになるだろ」「どんな値段でも僕はLにする」と、謎のプライドを見せつけて強く否定します。

「嘘だ」「嘘じゃない」と子どものような言い合いをしつつ、最後には「もうそういう（Lサイズの）口になってる」と白状する先輩。「今それが無料なんです。おいしい話でしょ！」と畳み掛ける後輩に、「たまたまだ！」とあくまで偶然を装う……という、二人の軽妙で熱い掛け合いが見どころとなっています。

■ ネットで話題になったオール巨人師匠の「パンパンやな」

さらに注目なのが、1月22日から公式SNSおよびYouTubeで公開されているスペシャルコラボムービー第3弾です。

昨年5月、11月に登場し、ネット界隈をざわつかせたオール巨人さんが再び降臨。今回は、師匠の代名詞とも言える名言（？）「パンパンやな」の誕生秘話が語られるほか、まさかの「アノ人」との夢の共演も実現しているとのこと。お腹も笑いも「パンパン」になること間違いなしの内容に注目です。

さらにXでは、マクドナルド公式Xアカウントをフォロー中の方を対象に、「リプライで当たる！『ひるまック 今年もLサイズアップ無料開催』キャンペーン」も実施中です。

1月28日までの期間中、マクドナルド公式Xアカウントから投稿されたポストに対し、各日指定のハッシュタグを付けてリプライ（返信）すると、合計100名にマックカード1000円分がプレゼントされます。

