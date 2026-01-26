ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子札幌大会（２５日・札幌大倉山＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）――個人第２２戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が日本勢最高の８位に入った。

悪天候のため２回目の飛躍が中止となり、１回目の成績で最終順位を決めた。高梨は１２５メートルを飛び１１１・７点だった。他の代表組は、勢藤優花（オカモトグループ）が１０位、丸山希（北野建設）は１２位で、伊藤有希（土屋ホーム）は１５位。ニカ・プレブツ（スロベニア）が１３４・５点で２連勝を飾り、今季１３勝目。

大雪で予選が中止となり、試技もなくぶっつけ本番となった五輪前のＷ杯国内最終戦。そんな悪条件の中、高梨が安定感を見せた。Ｋ点越えのジャンプで、直近６戦で５度目のトップ１０に入った。

今季強化してきた助走が生きた。雪が積もったレールに「今までの私だと引っかかっていたと思うけど、スムーズに通過できた」。スピードを殺さず空中へ飛び出し、１２５メートルに達した。「着地は転ぶかと思った」と笑ったが、表情には充実感が漂った。

着々と課題を克服してきた。昨季から不安材料だったテレマークはここに来て改善。今季は、足がレールに着かないスタートからどう助走に入るかにも取り組む。体重を乗せて重心を落とす姿勢に変え、その成果が見えてきた。

五輪に向けて「まだまだ磨きをかけなきゃいけない細かな部分は多い」としつつ、「４年間積み上げてきたものをジャンプのパフォーマンスで出せたら」と高梨。ひたむきに続けた試行錯誤は、最終段階に入った。（福井浩介）