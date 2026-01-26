おしゃれな雰囲気で手土産にも◎【ミスド】へ急げッッ♡「新作ドーナツ」をチェック

今回は、SNSでも大盛り上がりの【ミスタードーナツ】× 【GODIVA（ゴディバ）】コラボのドーナツに注目。思わず目を奪われる上品なビジュアルと、チョコレートの風味を存分に味わえるラインナップで、甘党・チョコ好きの筆者はすでにリピート中です。華やかさもあるので、手土産や差し入れにすれば喜ばれそう。

ふわしゃり食感に病みつき！？

生ショコラフレンチ生地のドーナツをショコラ風味のグレーズでコーティングした「生ショコラフレンチ ノワール」。艶っとした表面にホワイトチョコがデコレーションされていて、ゴージャス感があります。@ftn_picsレポーターHaruさんは「何度でもリピしたい」そう。

まるでエレガントな高級チョコ菓子

表面を覆うココアパウダーが高級感を演出。「クオリティ高っっっ！」と、レポーターHaruさんが驚いた「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」。生ショコラフレンチ生地のドーナツで、キャラメルクリームとプラリネホイップをサンドした一品です。

華やかさ◎ ケーキのようなドーナツ

ローストアーモンドとチョコクランチのトッピングが目を引く「トリュフショコラドーナツ プラリネ」。ショコラドーナツ生地の上に、ガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、さらにチョコレートをコーティングした特別な日に味わいたくなる一品。筆者がご褒美DAYに食べて、既にリピしたお気に入りです。

チョコ好きも大満足！？ どこを食べてもチョコ！

ショコラドーナツ生地、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ねてチョコレートをコーティング。さらに、ココアパウダーをまぶした「トリュフショコラドーナツ ノワール」。どこを食べてもチョコが感じられる、まさにチョコ尽くしの一品です。トップを飾るフレークチョコは半分だけにトッピングされているので、食感や味わいの変化を楽しめるのも推しポイントです。

確実にGETしたい時は、店頭で並ばずに買えて、受取日時も指定できるネットオーダーがおすすめ。ぜひ新作ドーナツと合わせてチェックして！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N