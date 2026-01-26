明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、関係修復のために“サワ”円井わんにサプライズ
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「ナント、イウカ。」（第82回）が1月27日に放送される。
【写真】庄田（濱正悟）の前で笑顔を見せるサワ（円井わん）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第82回あらすじ
サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキに、ヘブンはある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。
一方、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も2人の様子を見守る中、サワの元にトキのサプライズが届く。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
