モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する片瀬亜乃（40）が26日までに自身のSNSを更新。“脱ぎ脱ぎ動画”を公開し、合成疑惑を否定した。

「全身写真あげる度に合成疑惑が出るのはなぜなのか？動画ならドウデショウ。タップすると全身見れます！身長169cmの40歳です」とつづり、コートを脱いでセパレートのミニスカ・コスチュームになる動画をアップ。

そして、「5月24日全日本モトクロス選手権にいるのでよかったら見に来てください」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎる」「変わらずお綺麗ですね」「レースクイーンのお姉さん方、体型が一般人とはかけ離れているですよ、足長いし、ウェスト細いし、顔小さいし、スーパーGTでビジネスホテル泊まった時、エレベーターが一緒になりました。驚きました」「スタイル維持してる証拠やろ」「スタイルめっちゃいいね」などの声が寄せられている。

片瀬は、モデルとして雑誌の表紙を飾ったり、商品のイメージガールを務めるほか、レースクイーンやラウンドガールとしても活動。今年1月に実年齢を公表した。

公式プロフィルは、身長1メートル68、スリーサイズはB83・W58・H84。趣味は歌って踊ること、食べること。