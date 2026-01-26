大喜利ブームの“現場”をのぞいてみた。「会社帰りのサラリーマン」がボケ合う理由
近年のお笑いといえば、『M-1グランプリ』王者の令和ロマンや5年連続決勝進出の真空ジェシカ、YouTubeチャンネル登録者数150万人のラランドなど、大学サークル出身の芸人の活躍がめざましい。彼らに共通しているのは、師匠などを持たずに学生時代から芸人になっていること。このような芸人が台頭するなか、一般人の間で大喜利バラエティ番組『IPPONグランプリ』のようなネタを披露するのにハマる人が増えているという。
そのブームの一翼を担う、観客参加型の大喜利が体験できるカフェが秋葉原にある「ボケルバ」だ。今回はボケルバの店長を務めているせんだい氏に、ブームの背景を伺った。
◆仕事帰りに大喜利を楽しみに来る会社員も。利用者の2割はヘビーユーザー
――最初に、大喜利ができる店舗を始めたきっかけは何でしたか。
せんだい：元々は僕が個人で大喜利を行うイベントを主催していました。主に首都圏で、レンタルスペースなどを定期的に借りていました。コロナ禍になってイベントは一時中断していたのですが、ボードゲームカフェを運営していた会社から「大喜利のお店をやりませんか」と声をかけてもらったんです。そこから『ボケルバ』を2023年4月にオープンしました。
――ボケルバの利用はどのような形になるのでしょうか。
せんだい：時間帯や曜日で利用料は変わってくるのですが、基本料金にワンドリンクを注文していただいています。定額料金なので、スタートから終わりまでいられます。お客さんが来たらモニターにお題を表示させて、「じゃあ大喜利しましょう」って参加できる店になってます。このような大喜利専門の常設店は、全国ではボケルバだけですね。
――秋葉原という立地になにかこだわりがありましたか。
せんだい：大喜利カフェを出す時に、OKがもらえた物件が秋葉原だったんです。周りにはコンカフェや変わったコンセプトの店もあるので、結果的にはよかった。意外とオフィス街とも近いので、仕事帰りに来る人も多いです。
――オープン当初は、どのようなお客さんが来ていましたか？
せんだい：最初は大喜利イベントに参加してくれていた人たちが、主にお客さんとして来てくれました。カフェと名乗っているので、「お茶を飲みにきました」という人もいます。基本的には、「大喜利をしに行くぞ」って来てくれている方がほとんどです。リピーターは利用者全体のだいたい5〜6割くらい。そのなかの2割が週1、2回ほど通っているヘビーユーザーです。
――利用者はどのような年齢の方でしょうか。
せんだい：年代は幅広くて、上は60代、70代で下は小学生も来たりします。男女比は、男性の方が多かったのですが、今は女性も増えてきています。「紅白大喜利合戦」というイベントを企画してみたら、女性のエントリーの方が多かったです。
――普段の客層はどのような感じですか？
せんだい：平日夜は、スーツを着てくる人も多いです。大喜利が趣味というか、仕事終わりにダーツをしに行こうみたいなノリだと思います（笑）。芸人さんがふらっと遊びに来て参加することもあります。
――利用した人からはどのような感想がありますか。
せんだい：思ったよりもハードルが低かったって言われます。最初は「自分が出した回答がつまらなくて、スベったらどうしよう」って不安に感じている人が多い。でもみんなで大喜利を楽しむというスタンスで来ているので、周りも笑ってくれたりフォローしたりする。想像よりも、怖くはないと言われます。
――ステージに上がると、何度もお題に答えなければならないのですか。
せんだい：思いついたら挙手してもらえれば、スタッフが指名します。思いつかなかったら、ほかの人の回答を見たうえで、そこから発想を得てネタをかぶせることもできます。だいたいステージに5〜6人ほど上がってもらって、お題に答えたらまた次のメンバーに代わるスタイル。たまにその場にいる人たちのなかで、面白かった人を選んでトーナメントをやったりもします。
