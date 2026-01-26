三上悠亜、衝撃のマンションリフォーム代を告白 ヒコロヒーも驚き「購入金額ではなくて？」
タレントの三上悠亜が、25日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。衝撃のマンションリフォーム代を告白した。
今回は「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」と題して、エピソード中に出てきた金額を加算していき、全員で合計10億円を目指す新企画に挑戦。有吉弘行、奥田修二（ガクテンソク）、小宮浩信（三四郎）、芝大輔（モグライダー）、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤田ニコル、三上悠亜、モト冬樹、矢口真里というメンバーで届けた。
三上は「引っ越したお家の内装リフォームをして、それが2000万円」と告白。ヒコロヒーもたまらず「えっ、それは（マンションの）購入金額ではなくてリフォーム代？」と確認するなど、衝撃の金額で、三上は「ベッドルームのベッドを作ったり、メイクルームを作ったり…」と話していた。
