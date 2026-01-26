首位と2位を連破する衝撃の“キャリック・エフェクト” MOTMのマグワイアが明かす指揮官の魔法「彼はチームに……」
マンチェスター・ユナイテッドはアーセナルとの激闘を3-2で制し、前節のマンチェスター・シティ戦に続く連勝を飾った。試合後、マン・オブ・ザ・マッチに輝いたハリー・マグワイアは『Sky Sports』のインタビューに対し、暫定的に指揮を執るマイケル・キャリック監督がチームにもたらした劇的な変化について言及。不安定な名門がなぜ首位と2位を立て続けに撃破できたのか、その舞台裏を明かした。
マグワイアは、キャリック監督の功績について「キャリックは本当に素晴らしい。彼はチームに新鮮なエネルギーをもたらし、チーム全体が本当に活気づいている」と手放しで称賛した。下馬評では勝ち点獲得すら危ぶまれていた強豪との連戦だったが、指揮官が注入した自信と活力が選手たちのポテンシャルを最大限に引き出した形だ。同選手は、この短期間での立て直しが偶然ではないことを強調している。
低迷していたチームに「勝者のメンタリティ」を再注入したキャリックの手腕は、まさに魔法と言っても過言ではない。この勢いが一時的なものに終わるのか、それとも名門復活の決定的な転換点となるのか。同監督が率いるレッド・デビルズの戦いから、今後も目が離せそうにない。