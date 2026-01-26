◆オランダリーグ ▽第２０節 フェイエノールト４―２ヘラクレス（２５日、フェイエノールト・スタディオン）

フェイエノールト所属の日本代表ＤＦ渡辺剛が後半１５分すぎ、相手ＦＷの突破の阻止を試みた際に右足首付近を痛めたとみられ、同１８分に途中交代した。

ヘラクレスのカウンター攻撃の場面。センター付近で相手ＦＷゼフイクに体を寄せた渡辺はファウルで止める形となったが、一連のプレー動作の中で足首をひねったとみられる。

ピッチ上でメディカルスタッフのチェックを受けながら、顔をゆがめた。同僚のＦＷ上田が心配そうな表情で見つめる中、スタッフに右肩を支えられ、ピッチを退いた。

渡辺は２８歳のセンターバックで、昨年６月のＷ杯アジア最終予選以降で、森保ジャパンで５試合に出場するなど主力級の活躍を見せていた。オランダリーグでも今季これまでレギュラーとして出場を続けていた。代表勢はＭＦ南野の長期離脱に加え、ＭＦ久保も太もも裏の具合が心配される状況。３月の英国遠征及び、６月のＷ杯本大会に向け、渡辺の状態が心配される。

試合は４―２でフェイエノールトが勝利。上田は後半１８分までプレーし、得点はなかった。