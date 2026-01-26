東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.06 高値186.87 安値183.80
189.09 ハイブレイク
187.98 抵抗2
186.02 抵抗1
184.91 ピボット
182.95 支持1
181.84 支持2
179.88 ローブレイク
ポンド円
終値212.39 高値214.85 安値212.10
216.88 ハイブレイク
215.86 抵抗2
214.13 抵抗1
213.11 ピボット
211.38 支持1
210.36 支持2
208.63 ローブレイク
スイス円
終値199.53 高値201.31 安値198.52
203.84 ハイブレイク
202.58 抵抗2
201.05 抵抗1
199.79 ピボット
198.26 支持1
197.00 支持2
195.47 ローブレイク
豪ドル円
終値107.34 高値109.00 安値107.21
110.28 ハイブレイク
109.64 抵抗2
108.49 抵抗1
107.85 ピボット
106.70 支持1
106.06 支持2
104.91 ローブレイク
NZドル円
終値92.40 高値94.02 安値92.40
95.10 ハイブレイク
94.56 抵抗2
93.48 抵抗1
92.94 ピボット
91.86 支持1
91.32 支持2
90.24 ローブレイク
カナダドル円
終値113.64 高値115.43 安値113.58
116.70 ハイブレイク
116.07 抵抗2
114.85 抵抗1
114.22 ピボット
113.00 支持1
112.37 支持2
111.15 ローブレイク
