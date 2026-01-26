東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6894 高値0.6899 安値0.6834
0.6982 ハイブレイク
0.6941 抵抗2
0.6917 抵抗1
0.6876 ピボット
0.6852 支持1
0.6811 支持2
0.6787 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5948 高値0.5951 安値0.5892
0.6028 ハイブレイク
0.5989 抵抗2
0.5969 抵抗1
0.5930 ピボット
0.5910 支持1
0.5871 支持2
0.5851 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3699 高値1.3800 安値1.3694
1.3874 ハイブレイク
1.3837 抵抗2
1.3768 抵抗1
1.3731 ピボット
1.3662 支持1
1.3625 支持2
1.3556 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6894 高値0.6899 安値0.6834
0.6982 ハイブレイク
0.6941 抵抗2
0.6917 抵抗1
0.6876 ピボット
0.6852 支持1
0.6811 支持2
0.6787 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5948 高値0.5951 安値0.5892
0.6028 ハイブレイク
0.5989 抵抗2
0.5969 抵抗1
0.5930 ピボット
0.5910 支持1
0.5871 支持2
0.5851 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3699 高値1.3800 安値1.3694
1.3874 ハイブレイク
1.3837 抵抗2
1.3768 抵抗1
1.3731 ピボット
1.3662 支持1
1.3625 支持2
1.3556 ローブレイク