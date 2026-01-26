東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6894　高値0.6899　安値0.6834

0.6982　ハイブレイク
0.6941　抵抗2
0.6917　抵抗1
0.6876　ピボット
0.6852　支持1
0.6811　支持2
0.6787　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5948　高値0.5951　安値0.5892

0.6028　ハイブレイク
0.5989　抵抗2
0.5969　抵抗1
0.5930　ピボット
0.5910　支持1
0.5871　支持2
0.5851　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3699　高値1.3800　安値1.3694

1.3874　ハイブレイク
1.3837　抵抗2
1.3768　抵抗1
1.3731　ピボット
1.3662　支持1
1.3625　支持2
1.3556　ローブレイク