２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．０７ドル（＋１．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９７９．７ドル（＋６６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝１００９２．５セント（＋４９４．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．５０セント（＋１４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．５０セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．７５セント（＋３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１２．２４（＋３．８３）
出所：MINKABU PRESS
