・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．０７ドル（＋１．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４９７９．７ドル（＋６６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝１００９２．５セント（＋４９４．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２９．５０セント（＋１４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３０．５０セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６７．７５セント（＋３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３１２．２４（＋３．８３）

出所：MINKABU PRESS