２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２８５．３０ドル安の４万９０９８．７１ドルと３日ぶりに反落した。トランプ米大統領がＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞と同社のジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）を相手に、政治的な信条を理由に取引を拒否するデバンキングを受けたとして提訴したことが明らかとなり、金融株の重荷となった。決算発表を行ったインテル＜INTC＞が大幅安となったものの、ハイテク株の一角は上昇しナスダック総合株価指数はプラス圏で終えた。



ＪＰモルガンやゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が売られ、キャタピラー＜CAT＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が軟調推移。キャピタル・ワン・ファイナンシャル＜COF＞やボシュ・ヘルス・カンパニーズ＜BHC＞が大幅安となった。一方、マクドナルド＜MCD＞やコカ・コーラ＜KO＞がしっかり。サービスナウ＜NOW＞やセレスティカ＜CLS＞、ライブ・ネイション・エンターテインメント＜LYV＞が値を上げた。



ナスダック総合株価指数は６５．２２ポイント高の２万３５０１．２４と３日続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞やエヌビディア＜NVDA＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が堅調推移。アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞、ギリアド・サイエンシズ＜GILD＞が買われ、フォーティネット＜FTNT＞やコヘラスオンコロジー＜CHRS＞が高い。一方、アルファベット＜GOOG＞やブロードコム＜AVGO＞が冴えない展開。サンディスク＜SNDK＞やモデルナ＜MRNA＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS