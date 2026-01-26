本日1月26日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人の捨てられないモノを調査した件」「2026年に起こるアレコレをクイズにした件」「視聴者からの調査依頼に応えてみた件」「心理テストを用意した件」を予定している。マツコは、子ども用と高齢者用のガラケー「どっち持てばいい？」と悩みを告白！

「街行く人の捨てられないモノを調査した件」では、他人からはなかなか理解されないけど、ついつい大事に取っていたりするものについて街行く人にインタビュー。錦糸町のギャルはテーブルに○○を大量に貼っている!? 好きだった子からもらったものを大事にとっているという男性、すぐ捨ててしまいそうなその大事なものとは？人間関係を切り捨てたいという蒲田のシニア男性、どんな人を切り捨てたいのか？ジャケットが捨てられないと語る高円寺の男性、そこに秘められた感動のエピソードとは!?

「2026年に起こるアレコレをクイズにした件」では、日本からゼロになってしまうあの人気者、買えなくなってしまう日用品、渋谷で罰則金をとられることになるやってはいけないことなどなど、今年起こる予定の出来事をクイズ形式で街行く人に出題。さらに、最近の若者の相談相手やシニアに流行の“○○活”など今現在流行っていることも。そして解答してくれた方々からは予想すらできないような珍回答が続出!?

「視聴者からの調査依頼に応えてみた件」では2件の依頼に対応。ある女性は「成人式の時に開けるはずだったタイムカプセルの中身を返してほしい」と依頼。しかしこの依頼が知りたくなかった事実を明らかにしてしまうことに…。また、「大学の同級生に年齢を偽っていたことをカミングアウトしたい」という男性はスタッフが見守る中、勇気を出して秘密を告白！するとスタッフも聞かされていなかった衝撃の事実が…！