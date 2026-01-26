INI・田島将吾＆許豊凡、「Nerdy Love」カバー公開「普段の2人のような自然な温度感を感じていただけたら」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの田島将吾と許豊凡によるユニットコンテンツ「Nerdy Love（Original by pH-1 -Nerdy Love Feat. YerinBaek）」のカバー映像が、グループ公式YouTubeチャンネルで公開された。
【ライブ写真】一体感あふれるパフォーマンスを披露したINI
今回カバーしたのは、不器用ながらもどこか愛おしい感情を綴った楽曲「Nerdy Love」。公開された映像は、何気ない日常のワンシーンを切り取ったかのような自然体の2人が映し出されており、淡く優しいトーンの映像でエモさがあふれた映像になっている。歌もカバーしており、田島と許が織りなす柔らかく響くハーモニーが聴く人の心をそっと包み込み、思わずほおが緩むようなほっこりとした時間を感じられるような作品に仕上がっている。
また、同楽曲について田島は「韓国曲のカバーという事もあり、今回のRECは韓国で行いました。“Nerdy love”の温度感を僕たちなりに解釈して録音したので、そこに注目して聴いてほしいです！散歩しながら聴くのがおすすめです！」とコメント。映像について許は「グループで唯一の同い年ということもあり、普段からよく一緒に過ごしています。MVでは、タイムカプセルを埋めに行く出来事を軸に、ひとつの物語として映像にしました。普段の2人のような自然な温度感をぜひ感じていただけたらうれしいです」と伝えた。
