『九条の大罪』配信日は4.2に！ ディープな“裏社会のリアル”凝縮の予告解禁 生田斗真ら追加キャストも一挙発表
柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の配信開始日が4月2日と決まった。また、本作初の映像解禁として、ディープな「裏社会」のリアルが凝縮したティーザー予告が公開となり、追加キャストとして、後藤剛範、吉村界人、水沢林太郎、田中俊介、岩松了、渡辺真起子、菊池亜希子、長谷川忍（シソンヌ）、香椎由宇、光石研、仙道敦子、生田斗真らの出演が発表された。
【動画】依頼人は半グレ、ヤクザ、前科持ち…『九条の大罪』ティーザー予告
真鍋昌平の同名漫画を実写化する本作は、法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語。
主演の柳楽優弥は、厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を演じる。その九条の元で働くことになった優秀なエリート弁護士・烏丸真司を演じるのは松村北斗。このほか、犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美を池田エライザ、裏社会とつながり九条に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛を町田啓太、ある過去から九条と壬生を目の敵にする嵐山刑事を音尾琢真、伏見組の若頭・京極清志をムロツヨシが演じる。
監督を務めるのは、土井裕泰、山本剛義、足立博。脚本は根本ノンジ。ヒットメーカー那須田淳がプロデューサーを務め、クライムサスペンスジャンルで大ヒットを記録した『地面師たち』を生み出したNetflixと初タッグを組む。
九条法律事務所の弁護士・九条間人（柳楽）のもとを訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなど社会のはぐれモノたち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名の下に彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。
ある日、九条法律事務所を、東大法学部首席で弁護士となった烏丸真司（松村北斗）が訪れ、共に働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行い、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか―。
ティーザー予告映像では、先日解禁となった書き下ろし主題歌羊文学「Dogs」の力強くもどこかはかないメロディーも流れる。同時に解禁されたティーザーアートは黒と白が入り混じった不吉なグレーが基調。何が“正義”で何が“悪”なのか、自身の価値観を揺さぶられる本作を象徴したデザインだ。
九条に厄介な依頼を持ち込む壬生（町田啓太）が何者かにまたがり“処理”をする様子や、伏見組の若頭・京極清志（ムロツヨシ）の全身和彫姿に、京極と密談をする小山（長谷川忍）。映像に映し出されたカットだけでも、「裏側の世界」の肝が冷えそうになるほどのリアルさを感じさせる。
追加キャストとして、介護施設の代表・菅原遼馬を後藤剛範、菅原の舎弟・久我裕也を吉村界人、嵐山刑事の部下・深見雄平を水沢林太郎、ある犯罪で服役中の犬飼勇人を田中俊介、九条の恩師の弁護士・山城祐蔵を岩松了、九条の依頼人・家守華江を渡辺真起子。
このほか、新聞記者・市田智子を菊池亜希子、AVメーカー社長・小山義昭を長谷川忍（シソンヌ）、九条の同期で人権派弁護士の亀岡麗子を香椎由宇、ベテランの人権派弁護士の流木信輝を光石研、烏丸の母・烏丸晃子を仙道敦子、そして検事の鞍馬蔵人を生田斗真が演じる。
さらに壬生に紹介されて九条が弁護することになるクスリの運び屋・曽我部聡太を黒崎煌代、クスリの売人・金本卓を原田泰雅（ビスケットブラザーズ）、そして歌舞伎町を徘徊する地雷系女子・笠置雫を石川瑠華が演じる。
Netflixシリーズ『九条の大罪』は、Netflixにて4月2日より世界独占配信。
