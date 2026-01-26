A¤§! group¤é¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¼Â¼Ì±Ç²èÂè2ÃÆ¡¢6.12¸ø³«¤Ø¡¡6¤Ä»Ò¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿½é²ò¶Ø
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó ¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è!!!!!?¡Ù¤è¤ê¡¢6¤Ä»Ò¤¿¤Á¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò½é²ò¶Ø¡£¿·¸ø³«Æü¤Ï6·î12Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó ¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è!!!!!?¡Ù¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤ÇÊâ¤¯6¤Ä»Ò¤¿¤Á
¡¡ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤ÎÌ¾ºî¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡£2025Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºßÂè4´ü¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¡¡¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¼Â¼Ì±Ç²èÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢A¤§! group¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¢¾®Åç·ò¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤Î4¿Í¤ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈà¤é¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ¾Â¼ÂóºÈ¤¬¥¯¥º¤Ç¥Ë¡¼¥È¤Ê6¤Ä»Ò¤òÇ®±é¡£¼ç±é¤Î6¿ÍÁ´°÷¤¬´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾»Å¹þ¤ß¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤Ç¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢6¤Ä»Ò¤¿¤Á¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿2ÅÀ¤ò½é²ò¶Ø¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Áë¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤àÍÍ»Ò¤Î¤ª¤½¾¾¡¢¥Á¥ç¥í¾¾¡¢¥«¥é¾¾¡¢°ì¾¾¡¢½½»Í¾¾¡¢¥È¥É¾¾¤Î6¤Ä»Ò¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÈà¤é¤ÎÉ½¾ð¤«¤é°ìÇÈÍðµ¯¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1ËçÌÜ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÊâ¤¯6¤Ä»Ò¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¡£Èà¤é¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤«¤é¤Ï¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥º¤Ç¥Ë¡¼¥È¤Ê6¿Í¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤È¼«¿®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ6¤Ä»Ò¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡´üÂÔ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó ¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è!!!!!?¡Ù¤Ï¡¢6·î12Æü¸ø³«¡£
