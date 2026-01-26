BBWAAの夕食会

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）にインスタグラムを更新。24日（同25日）に行われた全米野球記者協会（BBWAA）の夕食会で撮影した妻・真美子さんと愛犬・デコピンらの秘蔵ショットを公開した。

愛犬を持ち上げた。

大谷はインスタグラムに真美子さんやネズ・バレロ代理人らと撮影した記念写真を投稿した。さらに、ストーリー機能では夕食会の衣装で愛犬・デコピンを左手で持ち上げる写真をアップ。右手にはプレートを持っており、そこには「NATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE DOG」と書かれていた。

コメント欄では大谷への祝福に加え、「デコイちゃんにもMVPです」「デコピンも盾をいただいたんですね」「真美子さんもデコピンくんもステキですね」などの声が書き込まれた。

黒シャツと黒ネクタイ、ネイビーのジャケットで夕食会に登場した大谷。スピーチでは流暢な英語を披露。「日本の私の家族、そして何よりも私の人生を豊かにしてくれた愛する妻・真美子、娘、そしてデコイに感謝します。いつもそばにいてくれることを嬉しく思っています」などと話した。



（THE ANSWER編集部）