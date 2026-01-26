米国のドナルド・トランプ大統領が、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束する過程で、米軍が「Discombobulator」という兵器を使用したと明らかにした。

トランプ大統領は24日（現地時間）に公開されたニューヨーク・ポストとのインタビューで、この兵器について言及し、「（敵の）装備を作動不能にした」と紹介した。

トランプ大統領は「彼らはロケットを全く発射できなかった」とし、「ロシア製や中国製のロケットを持っていたが、一発も撃てなかった」と述べた。

続けて「我々が突入した際、彼らはボタンを押したが何も作動しなかった」とし、「彼らは我々に対してあらゆる準備を整えていた」と語った。

ただし、「Discombobulator、私はこれについて話すべきではない。話したいところだが」とし、該当の兵器についてこれ以上の詳しい説明は避けた。

これに先立ち、トランプ大統領は今月3日、マドゥロ拘束作戦の成功直後の記者会見で、「（ベネズエラの首都）カラカスの明かりは、我々が保有する特定の専門技術によって大部分が消えた」と述べ、米軍がサイバー攻撃やその他の技術的機能を用いて、カラカスに停電を引き起こしたと説明していた。

またニューヨーク・ポストは、10日の米軍によるベネズエラ空爆の現場において、米軍が正体不明の先端兵器を使用し、マドゥロ大統領側の警護員を無力化させたという警護員の目撃談を伝えた。

匿名のマドゥロ大統領警護員は、「警戒勤務中に突然、すべてのレーダーシステムが作動を停止した」とし、「空には数多くのドローンが飛行し始め、どう対応すべきか分からなかった」と語った。

続いて「しばらくして米軍が投入されたが、銃よりも強力な何かで武装していた」とし、「米軍は素早く正確に射撃した。ある瞬間、彼らは何かを発射したが、それは『非常に強力な音波』のようなものだった」と説明した。

そして「突然、頭の中が破裂するような感じがした。一部の警護員は鼻血を出し始め、数人は血を吐いた」とし、「音波兵器か何か、よく分からない攻撃を受け、その後は床に倒れ込み、まともに立っていることすらできなかった」と証言した。