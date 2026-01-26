濃厚レアチーズとオリジナルカタラーナ！ハウステンボス／チーズワーフ(2F)「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」
圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。
パーク内にアトラクションシティにあるレストラン「チーズワーフ(2F)」にて、期間限定デザート「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」が提供されています。
ハウステンボス／チーズワーフ(2F)「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」
価格：1,000円(税込)
提供期間：2026年1月14日〜2026年2月23日
提供場所：ハウステンボス アトラクションタウン「チーズワーフ(2F)」
「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」が提供される「チーズワーフ(2F)」。
ハウステンボス／アムステルダムシティにある、オランダのホールン市のチーズ計量所をモデルにつくられた風情あるチーズワーフの2階にあるレストランです。
本格チーズフォンデュなどを楽しめます。
そんな「チーズワーフ(2F)」で提供されている「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」
オリジナルのカタラーナと、チョコレートの器に濃厚レアチーズケーキを盛り合わせた贅沢な一皿。
食後のデザートにぴったりのメニューです。
チョコレートでできた器の中には、濃厚なレアチーズケーキが入っています。
ベリーがトッピングされ、見た目も華やかです。
お店オリジナルのカタラーナには、チョコレートの飾りとクリームが添えられています。
彩り豊かなフルーツとホイップクリームも添えられています。
チョコレートの器に入ったレアチーズケーキと、オリジナルカタラーナを一度に楽しめる贅沢なデザートプレート。
ハウステンボスならではの、チーズフォンデュをいただいたあとのデザートにおすすめです！
ハウステンボス／チーズワーフ(2F)「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」の紹介でした。
