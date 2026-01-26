圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内にアトラクションシティにあるレストラン「チーズワーフ(2F)」にて、期間限定デザート「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」が提供されています。

ハウステンボス／チーズワーフ(2F)「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」

価格：1,000円(税込)

提供期間：2026年1月14日〜2026年2月23日

提供場所：ハウステンボス アトラクションタウン「チーズワーフ(2F)」

「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」が提供される「チーズワーフ(2F)」。

ハウステンボス／アムステルダムシティにある、オランダのホールン市のチーズ計量所をモデルにつくられた風情あるチーズワーフの2階にあるレストランです。

本格チーズフォンデュなどを楽しめます。

そんな「チーズワーフ(2F)」で提供されている「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」

オリジナルのカタラーナと、チョコレートの器に濃厚レアチーズケーキを盛り合わせた贅沢な一皿。

食後のデザートにぴったりのメニューです。

チョコレートでできた器の中には、濃厚なレアチーズケーキが入っています。

ベリーがトッピングされ、見た目も華やかです。

お店オリジナルのカタラーナには、チョコレートの飾りとクリームが添えられています。

彩り豊かなフルーツとホイップクリームも添えられています。

チョコレートの器に入ったレアチーズケーキと、オリジナルカタラーナを一度に楽しめる贅沢なデザートプレート。

ハウステンボスならではの、チーズフォンデュをいただいたあとのデザートにおすすめです！

ハウステンボス／チーズワーフ(2F)「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃厚レアチーズとオリジナルカタラーナ！ハウステンボス／チーズワーフ(2F)「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」 appeared first on Dtimes.