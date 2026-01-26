関東甲信地方 現在の雪の状況は？

気象庁によりますと関東地方北部では、きょう（２６日）明け方にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒するよう呼びかけています。

日本付近は強い冬型の気圧配置が続いています。このため、関東地方北部では２６日明け方にかけて大雪となる所があるということです。

冬型の気圧配置は、２６日には次第に緩む見込みだということです。

［雪の実況］

〇２５日１５時現在の２４時間降雪量（アメダスによる速報値）

【群馬県】

みなかみ町藤原 ２９センチ

みなかみ町湯原 ２６センチ

【長野県】

野沢温泉 ７０センチ

飯山 ６８センチ

小谷 ６７センチ

〇２５日１５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

【群馬県】

みなかみ町藤原 １３９センチ

みなかみ町湯原 ４３センチ

草津 ３６センチ

【長野県】

小谷 １６１センチ

野沢温泉 １４６センチ

飯山 １１４センチ

［雪の予想］

〇２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ３０センチ

甲信地方 ２０センチ

雪雲が予想以上に発達した場合や、同じ所に流れ込んだ場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

［防災事項］

関東地方北部では２６日明け方にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。長野県では２５日夕方まで大雪に注意してください。また、長野県や関東地方北部ではなだれにも注意してください。

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２９（木）

３０日（金）

３１日（土）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。