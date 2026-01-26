¥¬¥ó¥ÐÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤Î´íµ¡´¶¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡×¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¡£¡Èº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡É¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤É¤ì¤À¤±É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¡×
¡¡£³Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢º£Ç¯¤«¤é¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡££±·î12Æü¤«¤é¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÏ¢Æü¥Ï¡¼¥É¤Ê£²ÉôÎý½¬¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢Àï½Ñ¿»Æ©¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ÎÎ¾Êý¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°¤ËÂ®¤¯¹¶·âÅª¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¤½¤³¤Ï¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤Å¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤ÏÏÃ¤¹¡£ºÇ½ªÆü¡Ê25Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤È¤Î45Ê¬¡ß£³ËÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡¢Åâ»³æÆ¼«¡¢áÄÌîÂÙÀ¸¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢£´¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á°¤Ë¹Ô¤¯°Õ¼±¡¢½Ä¤ËÂ®¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÃ«¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¿·»Ø´ø´±¤Ïº£¸å¡¢µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤é¤ì¤ë¡££²·î£·Æü¤ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«Ëë¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï£±¤Ä¤ÎÃíÌÜÅÀ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÀï¤Ç¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¸«¤»¡¢¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤À¤Ã¤¿¡£19ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¼«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯ìÅÍß¤µ¤â²¡¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆÀÅÀ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¶¯¤á¤¿¤Ê¤«¤Ç¥Ç¥Ë¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÇÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì¾ÏÂÅÄ¤Ï¤Þ¤º¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Øº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£¥¬¥ó¥Ð¤Î£²ÎóÌÜ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈà¤Ï¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¤Î¤â¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï³«Ëë¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢J£±½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï¤ï¤º¤«£´¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á³°¤¬Ä¹¤¯Â³¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°£²¤ÎÅìÊýÀï¡¢¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à»þÂå¤Î2023Ç¯¤ËU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇMVP¤ÈÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿Ì¾ÏÂÅÄ¤¬¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤é¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÀ®Ä¹¡£Àè¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦±É´§¤âÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¾ÇÁç´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿ºòÇ¯¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥íÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ËèÇ¯ËèÇ¯¤¬¾¡Éé¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºòÇ¯¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¡Øº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡¢³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÏÂÅÄ¡£ËÜ¿Í¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Î£²ÎóÌÜ¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë»³²¼ÎÊÌé¡¢²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¿©ÌîÎ¼ÂÀÏº¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿Åâ»³¤ÈÃæÂ¼¿ÎÏº¡¢½õ¤Ã¿Í¤Î¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤ÈÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½øÎó¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÁª¼ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤ÏÌ¾ÏÂÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤ÎË³¤·¤¤¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¼ãÉð¼Ô¤¬¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ë³ê¤ê¹þ¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤é¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À®Ä¹¶ÊÀþ¤òÃ©¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ëÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Êì¹»¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬º£·î¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤â»É·ã¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¾ÏÂÅÄ¤Ï³Î¼Â¤ËÄäÂÚ´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤2026Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
取材・文●元川悦子(フリーライター)
