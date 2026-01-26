冬に行きたい「長崎県の穴場秘境」ランキング！ 2位「滝の観音」らを抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡る空気の中、騒がしい日常から離れた秘境で、心の中をまっさらにして自分自身を見つめ直してみませんか。今回は透明感あふれる景色の中にも気品が漂う、冬におすすめのスポットをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「長崎県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「寺社仏閣が好きなのと滝をみるのが好きなので興味がある」（30代女性／京都府）、「滝が荒くなくて上品な感じがする。『あの世にいるのかな？』と錯覚してしまうくらい神秘的」（50代女性／大阪府）、「お堂のすぐ麓まで舗装道路がありアクセスがよく行きやすいから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※訪問の際は落石や落枝にご注意ください。また、気象状況により立入禁止となる場合がありますので、公式Webサイトなどで最新情報をご確認ください。
回答者からは「渓谷に大小さまざまな滝が点在する自然豊かなスポットで、冬でも澄んだ空気の中で静かな峡谷美を楽しめるからです」（60代女性／愛知県）、「冬は観光客が少なく、渓谷の水音と自然の静けさを独り占めでき、冬ならではの澄んだ空気と少し冷たい水流が、夏とは違う爽やかさだからです」（60代男性／愛知県）、「冬は水が澄み、渓谷の静けさが際立つため。人も少なく、滝や岩肌の美しさを落ち着いて楽しめるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
