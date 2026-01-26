飯塚オートレース場のG2「オーバルチャンピオンカップ」は25日、最終12Rで優勝戦（4100メートル）が行われ、木山優輝（27歳＝飯塚）が初のG2タイトルを手にした。賞金200万円を獲得。2着には黒川京介、3着には有吉辰也が入った。

練習と積み重ねた整備は裏切らなかった。タフなメンバーがそろった優勝戦。試走トップは黒川が25をマーク。続いて長田の26、木山は31となった。「試走は1枠の引っ張りで31が出たので自分なりには良かったです。あとはスタートにだけ集中しました」。注目のスタート。1枠の木山が誰よりも早く1コーナー先取。3コーナーで落車があって事故レースとはなったが、掲示板には1の文字が光った。

「いいスタートが切れました。あのメンバーでスタートを行けたのは大きいです。最高の展開だった。道中はミスをしないように走りました。8周回はすごく長かったです」

初のG2タイトルを手にして「正直、実感はなかった。でも、周りから祝福されて少しずつ湧いてきました。取るなら地元で取りたかったのでうれしいです」

次節は飯塚ナイター3日間開催（29〜31日）に出場予定だ。「いい流れで入れます。次はG1を獲りたい。3月には川口G1の開設記念グランプリレースも（斡旋が）入っているので頑張りたいです」。闘志を新たにして次のステージへ飛躍する。