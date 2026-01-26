【ばけばけ 第82話あらすじ】トキ、サワにサプライズで送ったものとは
【モデルプレス＝2026/01/26】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第82話が、1月27日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（高石あかり）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。
一方、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も2人の様子を見守る中、サワの元にトキのサプライズが届く。受け取ったサワの反応は？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第82話／1月27日（火）放送
