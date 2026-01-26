MISAMO¤ÎALBUM¡ØPLAY¡ÙHighlight Medley±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ªÇÐÍ¥¡¦º´Æ£·ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈMISAMO¤¬Á°ºî¤«¤éÌó1Ç¯3¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢MISAMO JAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡Ù¤«¤éHighlight Medley±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Highlight Medley¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Î¡ÈÄ°¤¤É¤³¤í¡É¤òÃ»¤¯¤Ä¤Ê¤¤¤À»îÄ°ÍÑ¥á¥É¥ì¡¼±ÇÁü¡£º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡È±é·à¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢MISAMO¤Î3¿Í¤¬¡Ö¿¿¤Î²¦ºÂ¡×¤ò¤«¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î±ÇÁü¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«¤¨¤½¤¦¡©¡×¥â¥â¡¢Â©¤ò吞¤à¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶
¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡£
±é·à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤â°ìÎ®¤ÎÊý¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¤Ç¤â¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëº´Æ£·ò»á¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£²ó¤ÎÆÃÊÌ½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
Highlight Medley¤ÎÃæ¤Ç¡¢3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¶Ê¤ò¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£
MINA¤Î¡ÖTurning Tables¡×¤Ï¡¢¡ÈShoot¡ÊÁÀ¤¤·â¤Ä¡Ë¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Çµá¤á¤ë¤â¤Î¤òÌÂ¤¤¤Ê¤¯¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯³Î¿®ÈÈÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£SANA¤Î¡ÖMa Cherry¡×¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÈþ¤·¤µ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¡¢½À¤é¤«¤¯¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤ò¤Þ¤È¤¦¡ÈÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆMOMO¤Î¡ÖKitty¡×¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤µ¤ÈÇË²õ¾×Æ°¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢º®ÆÙ¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æµ±¤¯¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤òÉÁ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¤¼¤ÒHighlight Medley¤òÄÌ¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢É½¸½¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷Ã£¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£